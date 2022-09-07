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  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus

Tootmine lõpetatud

PowerPro CompactTolmukotita tolmuimeja

FC8478/91

4.1
| (9) Auhinnad
Täielik jõudlus
Uus Philips PowerPro Compact tolmuimeja tagab kompromissitu jõudluse tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja tolmukambri täiustatud disainile.
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Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive'i otsak

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

9

Auhinnad

4
3
2

07/09/2022

България

България

Прахосмукачка

Имам прахосмукачка от над 4г. Работи безотказно. Лесно се почиства и поддържа. Препоръчвам с две ръце.

Positiivsed omadused

Лесно почистване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

19/06/2020

България

България

препоръчвам

много добър домакински уред, лесно се почиства и има много силна всмукателна мощност

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Silný

Koupili jsme na základě recenzi ale i hlavně pro nás silný sací výkon motoru. Jelikož máme doma čtyřnohého přítele, tak tento vysavač je dobrý sluha při odstraňování chlupu z podlahy a sedačky. Díky omývatelné nádobě nemusíme řešit kupování sáčku, což ušetří též nemalé peníze.

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.