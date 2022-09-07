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Tootmine lõpetatud
FC8478/91
1500 W
PowerCyclone 4
TriActive'i otsak
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!
4.1
5-st
9
Auhinnad
Hrisi
07/09/2022
България
Прахосмукачка
Имам прахосмукачка от над 4г. Работи безотказно. Лесно се почиства и поддържа. Препоръчвам с две ръце.
Positiivsed omadused
Лесно почистване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Аврамова
19/06/2020
България
препоръчвам
много добър домакински уред, лесно се почиства и има много силна всмукателна мощност
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Silný
Koupili jsme na základě recenzi ale i hlavně pro nás silný sací výkon motoru. Jelikož máme doma čtyřnohého přítele, tak tento vysavač je dobrý sluha při odstraňování chlupu z podlahy a sedačky. Díky omývatelné nádobě nemusíme řešit kupování sáčku, což ušetří též nemalé peníze.
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač