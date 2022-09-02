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  • Toimib jõudsamalt, kestab kauem
  • Toimib jõudsamalt, kestab kauem
  • Toimib jõudsamalt, kestab kauem
  • Toimib jõudsamalt, kestab kauem
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  • Toimib jõudsamalt, kestab kauem
  • Toimib jõudsamalt, kestab kauem
  • Toimib jõudsamalt, kestab kauem

Tootmine lõpetatud

MarathonTolmukotita tolmuimeja

FC9222/01

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Toimib jõudsamalt, kestab kauem
Tänu automaatsele filtripuhastussüsteemile puhastab Marathon ülimalt tõhusalt.
Kuva kõik eelised

Isepuhastuv filter, kott pole vajalik

Toimib jõudsamalt, kestab kauem

  • 2000 W

  • 400 W imemisvõimsus

  • Filter HEPA 12

  • Automaatpuhastusfunktsioon AutoClean

2000 W mootor tekitab max 400-vatise imemisvõimsuse

2000 W mootor tekitab max 400-vatise imemisvõimsuse

Täiuslikuks puhastamiseks on sel tolmuimejal max 400-vatise imemisvõimsuse tekitamiseks 2000 W mootor.

Ainulaadne kolm ühes toimega otsak TriActive

Ainulaadne kolm ühes toimega otsak TriActive

Otsak TriActive puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.

AutoCleani filter tagab optimaalse imemisvõimsuse

AutoCleani filter tagab optimaalse imemisvõimsuse

Pärast koristamise lõpetamist aktiveerib lihtne klahvivajutus klopperi, mis raputab tolmu filtri voltidelt tolmukambrisse. Sellisel viisil ei ummista tolm enam filtrit ja imemisvõimsus on peaaegu nagu uuel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Най-добрата прахосмукачка,която съм ползвала.

Много мощна и лесна за почистване прахосмукачка,а четката е уникална. Ползвам я от както е излязъл модела до сега и нямам забележки.

Negatiivsed omadused

Единствения недостатък е,че за модела не мога да намеря филтри за смяна,

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.