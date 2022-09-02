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Tootmine lõpetatud
2000 W
400 W imemisvõimsus
Filter HEPA 12
Automaatpuhastusfunktsioon AutoClean
Täiuslikuks puhastamiseks on sel tolmuimejal max 400-vatise imemisvõimsuse tekitamiseks 2000 W mootor.
Otsak TriActive puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.
Pärast koristamise lõpetamist aktiveerib lihtne klahvivajutus klopperi, mis raputab tolmu filtri voltidelt tolmukambrisse. Sellisel viisil ei ummista tolm enam filtrit ja imemisvõimsus on peaaegu nagu uuel.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Martisnezh
02/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Най-добрата прахосмукачка,която съм ползвала.
Много мощна и лесна за почистване прахосмукачка,а четката е уникална. Ползвам я от както е излязъл модела до сега и нямам забележки.
Negatiivsed omadused
Единствения недостатък е,че за модела не мога да намеря филтри за смяна,
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба