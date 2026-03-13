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Marathon Tolmukotita tolmuimeja

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MarathonTolmukotita tolmuimeja

FC9222/01

Marathon Tolmukotita tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF fail, 23.3 MB
  • 13 March 2026

Tänu automaatsele filtripuhastussüsteemile puhastab Marathon ülimalt tõhusalt.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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