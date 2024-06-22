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  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust
  • Eemaldab 99,9% peenest tolmust

PowerPro CompactTolmukotita tolmuimeja

FC9330/09

4.8
| (407) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Eemaldab 99,9% peenest tolmust
Philipsi 3000 seeria tolmukotita tolmuimeja ühendab endas kompaktset disaini ja suurt jõudlust. Tänu PowerCyclone 5 tehnoloogiale ja kolme ülesannet täitvale otsakule TriActive saate nautida põhjalikku puhtust.
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Hügieeniline tühjendamine ühe käega

Eemaldab 99,9% peenest tolmust

  • 900 W

  • PowerCyclone 5

  • Allergy H13 filter

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

Ülitõhus 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse ja seeläbi ka põhjaliku puhtuse.

99,9% tolmu eemaldamine tõhusamaks puhastamiseks

99,9% tolmu eemaldamine tõhusamaks puhastamiseks

Otsak TriActive ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise*.

PowerCyclone 5 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 5 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 5 tehnoloogia kiirendab õhuvoolu silindrilises kambris, et eraldada tolmu õhust, ning aitab hoida tugevat imemisvõimsust kauem.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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4.8

5-st

407

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

22/06/2024

Україна

Україна

Тихий і функціональний

З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!

Positiivsed omadused

Мінімальний шум, нормальна фільтрація, комплектація, потужність

Negatiivsed omadused

Твердий шланг

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

03/06/2024

Україна

Україна

Отличный пылесос и доставка

Лёгкий, маневренный, много полезных насадок. Быстрая комфортная доставка.

Positiivsed omadused

Відповідності заявленому

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

05/01/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Отличный пылесос

Очень хороший пылесос по приятной цене. Все насадки работают отлично. Удобная чаша для сбора пыли. Пока всё устраивает.

Positiivsed omadused

Мощный

Negatiivsed omadused

нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

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Lahtiütlused

  1. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2).

  2. Filtreerimistasemeid katsetatakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.