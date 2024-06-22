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900 W
PowerCyclone 5
Allergy H13 filter
Ülitõhus 900 W mootor tagab suure imemisvõimsuse ja seeläbi ka põhjaliku puhtuse.
Otsak TriActive ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise*.
PowerCyclone 5 tehnoloogia kiirendab õhuvoolu silindrilises kambris, et eraldada tolmu õhust, ning aitab hoida tugevat imemisvõimsust kauem.
Auhinnad
4.8
5-st
407
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
22/06/2024
Україна
Тихий і функціональний
З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!
Positiivsed omadused
Мінімальний шум, нормальна фільтрація, комплектація, потужність
Negatiivsed omadused
Твердий шланг
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Wink2024
03/06/2024
Україна
Отличный пылесос и доставка
Лёгкий, маневренный, много полезных насадок. Быстрая комфортная доставка.
Positiivsed omadused
Відповідності заявленому
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Lion15
05/01/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Отличный пылесос
Очень хороший пылесос по приятной цене. Все насадки работают отлично. Удобная чаша для сбора пыли. Пока всё устраивает.
Positiivsed omadused
Мощный
Negatiivsed omadused
нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pragudega põrandatelt (IEC62885-2).
Filtreerimistasemeid katsetatakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.