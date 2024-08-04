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Tootmine lõpetatud
900 W
PowerCyclone 7
Allergy H13 filter
TriActive+ otsak
900 W mootori pöörlemiskiirus on üle 50 000 pöörde/min, tagades põhjalikuks puhastamiseks suure imemisvõimsuse. Registreerides ostetud toode kolme kuu jooksul ostu tegemisest alates Philipsi veebisaidil, saate mootorile tasuta 5-aastase garantii.
TriActive’i otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise**.
PowerCyclone 7 tehnoloogia pakub aerodünaamilist disaini, mis minimeerib õhutakistust ja tagab suure imemisvõimsuse. Silindrilises kambris tekkiv ülikiire õhuvool ja ainulaadsed väljumislabad takistavad tolmul uuesti õhku lennata.
Auhinnad
4.7
5-st
20
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Lol it's
04/08/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Потужний пилосос.
Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.
Positiivsed omadused
Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.
Negatiivsed omadused
Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Володимир77
13/01/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Дуже збалансований продукт
Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.
Positiivsed omadused
Потужність, тишина, зручність, очистка повітря
Negatiivsed omadused
Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Патрік
10/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудова та без відказна техніка.
Саме така оцінка тому що постійно обираю саме цей бренд
Positiivsed omadused
+
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Imemisvõimsus võrreldes 2019. aastal müüdud mudeliga PowerPro Active ja testitud kooskõlas standardiga IEC 60312. Filtreerimisjõudlust testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).
Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.