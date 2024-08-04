Компактный , удобный , мощный !!!!

простой и удобный в использовании, великолепное качество пластика, все насадки прикреплены , безумно удобная телескопическая трубка. ОЧЕНЬ мощный, щётка залезает под любую мебель,много насадок в этом большой (+) так-же легко моется колба , нет необходимости носится по магазинам в поисках подходящего мешка. все достоинства просто не перечислить! Есть регулировка мощности, не наматывает волосы , при полной колбе не теряет мощность .. колёса прорезиненные )