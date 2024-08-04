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  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus

Tootmine lõpetatud

5000 SeriesTolmukotita tolmuimeja

FC9553/09

4.7
| (20) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

2 auhinnad

50% suurem imemisvõimsus
Philipsi tolmukotita tolmuimeja 5000 Series tagab parima sügavpuhastuse. Tänu PowerCyclone 7 tehnoloogiale ja kolme puhastustoimingut koondavale TriActive’i otsakule saavutate maksimaalse tulemuse minimaalse vaevaga.
Kuva kõik eelised

Püüab kinni > 99,9 peenest tolmust*

50% suurem imemisvõimsus

  • 900 W

  • PowerCyclone 7

  • Allergy H13 filter

  • TriActive+ otsak

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

900 W mootori pöörlemiskiirus on üle 50 000 pöörde/min, tagades põhjalikuks puhastamiseks suure imemisvõimsuse. Registreerides ostetud toode kolme kuu jooksul ostu tegemisest alates Philipsi veebisaidil, saate mootorile tasuta 5-aastase garantii.

99,9% tolmu eemaldamine** tõhusamaks puhastamiseks

99,9% tolmu eemaldamine** tõhusamaks puhastamiseks

TriActive’i otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise**.

PowerCyclone 7 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 7 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 7 tehnoloogia pakub aerodünaamilist disaini, mis minimeerib õhutakistust ja tagab suure imemisvõimsuse. Silindrilises kambris tekkiv ülikiire õhuvool ja ainulaadsed väljumislabad takistavad tolmul uuesti õhku lennata.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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4.7

5-st

20

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

3
2

04/08/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Потужний пилосос.

Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.

Positiivsed omadused

Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.

Negatiivsed omadused

Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

13/01/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Дуже збалансований продукт

Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.

Positiivsed omadused

Потужність, тишина, зручність, очистка повітря

Negatiivsed omadused

Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

10/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудова та без відказна техніка.

Саме така оцінка тому що постійно обираю саме цей бренд

Positiivsed omadused

+

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

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Lahtiütlused

  1. Imemisvõimsus võrreldes 2019. aastal müüdud mudeliga PowerPro Active ja testitud kooskõlas standardiga IEC 60312. Filtreerimisjõudlust testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.

  2. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).

  3. Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.