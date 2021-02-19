30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
99,9% tolmu eemaldamine
750 W
Allergy H13 filter
Eksklusiivne PowerCyclone 8 tehnoloogia kiirendab tolmu eraldamiseks õhu liikumist õhuringluse kambris. Jõuline keerise funktsioon võimendab suurepärase puhastustulemise saavutamiseks õhuringlust ja jõudlust.
TriActiveMaxi puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat ja toimib põranda põhjalikuks puhastamiseks kolmel viisil. 1) Spetsiaalse disainiga alusplaat tõmbab vaiba õrnalt laiali, et pääseda sügavamal pesitseva tolmuni. 2) Suure esiava võimaldab üles korjata suuremaid osakesi. 3) Külgmised harjad tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest.
Uus kõvakattega põranda otsak TriActiveZ eemaldab kogu tolmu ja puru ühe tõmbega. Ainulaadne Z-kuju suunab tolmu ja suuremad purud imemiskanalisse, mitte ei lükka neid edasi. Külgmised õhukanalid tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest. Nüüdsest puudub vajadus otsakut suuremate purude eemaldamiseks üles kergitada, et oleks tagatud kõvakattega põrandate erakordne puhtus.
Auhinnad
5.0
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Димитрина
19/02/2021
България
Kinnitatud ostja
Много съм доволна от прахосмукачката!
Тово е най-добрата прахосмукачка, която съм ползвала досега. Чисти идеално и я припоръчвам с две ръце.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Хари 83
19/06/2020
България
Страхотна прахосмукачка
Чисти се с нея леко и бързо, освежава въздуха. Има приставки за диван и прах, който улесняват процеса по чистенето и най-вече, НЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОРБИЧКИ !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Sisi66
18/06/2020
България
Много добри характеристики
Мощна,сравнително тиха,лесна ми е за почистване,не се притеснявам за торбички дали имам или не,и понеже имам в къщи различни повърхности-справя се много добре
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Tolmuimemise tulemused vaipkattel, võrrelduna 10 enimmüüdava 2400 W tolmuimejaga Euroopas, katsetas 2014. aasta veebruaris/aprillis väline katseinstituut EN 60312-1/2013 nõuete kohaselt.
Sõna Allergy H13 on kaubanduslik nimetus ja seda ei tohi kohalikku keelde tõlkida.
Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).