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  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
  • Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil

Tootmine lõpetatud

PowerPro UltimateTolmukotita tolmuimeja

FC9928/09

5
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil
Uus Philips PowerPro Ultimate tolmukotita tolmuimeja tagab tipptasemel puhtuse. PowerCyclone 8 eraldab erakordselt hästi tolmu ja õhu. TriActiveMaxi otsak tagab suurepärase jõudluse kõigil põrandatel.
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Tolmu äraviskamine segadust tekitamata

Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil

  • 99,9% tolmu eemaldamine

  • 750 W

  • Allergy H13 filter

PowerCyclone 8 tehnoloogia eraldab õhust tolmu

PowerCyclone 8 tehnoloogia eraldab õhust tolmu

Eksklusiivne PowerCyclone 8 tehnoloogia kiirendab tolmu eraldamiseks õhu liikumist õhuringluse kambris. Jõuline keerise funktsioon võimendab suurepärase puhastustulemise saavutamiseks õhuringlust ja jõudlust.

Mitmeotstarbeline otsak

Mitmeotstarbeline otsak

TriActiveMaxi puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat ja toimib põranda põhjalikuks puhastamiseks kolmel viisil. 1) Spetsiaalse disainiga alusplaat tõmbab vaiba õrnalt laiali, et pääseda sügavamal pesitseva tolmuni. 2) Suure esiava võimaldab üles korjata suuremaid osakesi. 3) Külgmised harjad tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest.

Kõvakattega põranda otsak TriActive Z tolmu ja puru jaoks

Kõvakattega põranda otsak TriActive Z tolmu ja puru jaoks

Uus kõvakattega põranda otsak TriActiveZ eemaldab kogu tolmu ja puru ühe tõmbega. Ainulaadne Z-kuju suunab tolmu ja suuremad purud imemiskanalisse, mitte ei lükka neid edasi. Külgmised õhukanalid tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest. Nüüdsest puudub vajadus otsakut suuremate purude eemaldamiseks üles kergitada, et oleks tagatud kõvakattega põrandate erakordne puhtus.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Arvustused

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5.0

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

19/02/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Много съм доволна от прахосмукачката!

Тово е най-добрата прахосмукачка, която съм ползвала досега. Чисти идеално и я припоръчвам с две ръце.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

19/06/2020

България

България

Страхотна прахосмукачка

Чисти се с нея леко и бързо, освежава въздуха. Има приставки за диван и прах, който улесняват процеса по чистенето и най-вече, НЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОРБИЧКИ !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

18/06/2020

България

България

Много добри характеристики

Мощна,сравнително тиха,лесна ми е за почистване,не се притеснявам за торбички дали имам или не,и понеже имам в къщи различни повърхности-справя се много добре

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

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Lahtiütlused

  1. Tolmuimemise tulemused vaipkattel, võrrelduna 10 enimmüüdava 2400 W tolmuimejaga Euroopas, katsetas 2014. aasta veebruaris/aprillis väline katseinstituut EN 60312-1/2013 nõuete kohaselt.

  2. Sõna Allergy H13 on kaubanduslik nimetus ja seda ei tohi kohalikku keelde tõlkida.

  3. Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.

  4. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).