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PowerPro Ultimate Tolmukotita tolmuimeja

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PowerPro UltimateTolmukotita tolmuimeja

FC9928/09

PowerPro Ultimate Tolmukotita tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner FC9928/09 - English (US)

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner

  • PDF fail, 370.1 kB
  • 13 March 2026

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