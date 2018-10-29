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FWM210/12
Külluslik ja võimas heli
Nautige oma CD-/MP3-/WMA-muusikapalu katkestusteta, 140 W RMSi väljundvõimsusega. Suurendage muusikaelamust, kuulates oma muusikat ka kodus USB-mäluseadmest funktsiooni USB Direct abil.
CD, MP3-CD
USB Direct
FM
120 W
RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
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