30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tööiga kuni 12 kuud
Filtreerib 99,5% 0,003 μm osakestest
Philipsi õhufiltrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev töö ööpäev läbi. Meie filtrid on mõeldud Philipsi puhasti parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.
NanoProtect HEPA filtri väiksema takistusega kiud maksimeerivad õhuvoolu. Elektrostaatiline laeng tõmbab ligi kuni 0,003-mikronilisi osakesi 99.98% tõhususega, mis võimaldab filtril puhastada õhku kiiremini kui meditsiiniliselt kasutatav HEPA H13 filter (4)
Õhupuhasti püüab kinni aerosoolid, sh need, mis võivad sisaldada hingamisteede viirusi. Sõltumatu katsetamise kohaselt eemaldab kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest. Katsetatud ka koroonaviiruse suhtes (8).
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Ferenc61
04/05/2021
Česká republika
dobrá TV za dobrou cenu
vynikající obraz, dobrý zvuk, Android a jeho aplikace, ale i hrozný světle šedý ovladač s malými bílými písmenky na tlačítkách - katastrofa!
Positiivsed omadused
obraz, Android, aplikace, obsluha
Negatiivsed omadused
hrozné dálkové ovládání, delší start TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Originální náhradní filtr FY0194/30 HEPA NanoProtect
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Originální náhradní filtr FY0194/30 HEPA NanoProtect
(1) Soovitatav tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) linna välisõhu saastetaseme andmete põhjal. Tegelikku tööiga mõjutavad kasutuskeskkond ja -sagedus.
(2) Kohaldatakse ainult valitud ühenduvusega mudelitele
(3) Kohaldatakse ainult nendes riikides, kus on olemas Philipsi kauplus
(4) NanoProtect HEPA-filtri materjal tagab väiksema õhuvoolutakistuse kui HEPA H13 filtri materjal. Tänu sellele on NanoProtectiga Philipsi õhupuhasti puhta õhu voo kiirus (clean air delivery rate, CADR) suurem kui samaväärse suurusega HEPA H13 filtri puhul
(5) Õhust, mis on läbinud filtri, katsetatud IUTA poolt NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
(6) Olenevalt filtrist, mida kasutatakse koos Philipsi õhupuhastiga AC1711 või 1715
(7) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1).
(8) Mikroobide vähendamise määra test välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.