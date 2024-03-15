TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter

Originaal asendusfilterIntegreeritud kolm-ühes filter

FY0293/30

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter

Originaalasendusfilter teie õhupuhasti jaoks: kolm ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomade allergeenide ja viirusosakeste eest.

Kuva kõik eelised
Ühilduvad tooted
800i seeria

800i seeria
Kompaktne õhupuhasti

AC0850/11

Eemaldab tõhusalt 99,9% nanoosakestest (1)

Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter

  • Ühildub seeriaga 800

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 1 aasta

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub seeriaga 800

Ühildub seeriaga 800

Asendusfiltrid Philipsi 800 seeria järgmiste õhupuhasti mudelite jaoks: AC0830, AC0850. Oma õhupuhasti mudeli numbri leiate seadme põhjalt.

Kauakestev filter – kuni 1 aasta

Kauakestev filter – kuni 1 aasta

Filtrid pakuvad optimaalset filtritõhusust kuni 1 aastaks (2), vähendades probleemide tekkimist ja kulusid. Vahetage eelfiltrit regulaarselt, filter toimiks optimaalselt.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

15/03/2024

Polska

Polska

Skuteczny oczyszczacz powietrza

Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

04/05/2023

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY

See arvustus tehti tootele Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

See arvustus tehti tootele Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

10/07/2024

Srbija

Srbija

Preciscivac S 800

Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere

Positiivsed omadused

Za manji prostor odlican

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.