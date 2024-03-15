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Õhupuhasti 800 seeria originaalfilter
Originaalasendusfilter teie õhupuhasti jaoks: kolm ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomade allergeenide ja viirusosakeste eest.
Ühildub seeriaga 800
Karbis: 1 filter
Tööiga 1 aasta
Philipsi originaalfilter
Asendusfiltrid Philipsi 800 seeria järgmiste õhupuhasti mudelite jaoks: AC0830, AC0850. Oma õhupuhasti mudeli numbri leiate seadme põhjalt.
Filtrid pakuvad optimaalset filtritõhusust kuni 1 aastaks (2), vähendades probleemide tekkimist ja kulusid. Vahetage eelfiltrit regulaarselt, filter toimiks optimaalselt.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Iwona2024
15/03/2024
Polska
Skuteczny oczyszczacz powietrza
Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
KarolinaTINA
04/05/2023
Polska
SUPER PRODUKT
BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY
See arvustus tehti tootele Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
See arvustus tehti tootele Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Zeka26
10/07/2024
Srbija
Preciscivac S 800
Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere
Positiivsed omadused
Za manji prostor odlican
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
(1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.