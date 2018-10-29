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FY2402/30
Originaalniisutusfilter seeriale 2000
Philipsi originaalniisutusfilter sobib teie seadmega täiuslikult, tagades püsivalt hea jõudluse. Seade kasutab tehnoloogiat NanoCloud, vabastades nähtamatut veeudu ja levitades õhku niisutades kuni 99% vähem baktereid (1)
NanoCloud tehnoloogia
Karbis: 1 filter
Tööiga 6 kuud
Philipsi originaalfilter
Asendusfiltrid Philipsi 2000 seeria õhuniisutajale: HU4816. Oma õhuniisutaja mudeli leiate seadme põhjalt.
Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 6 kuuks (1), vähendades vaeva ja kulusid.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
Arvustused
(1) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.
(2) Võrreldes standardse ultraheliga niisutamise moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, testitud sõltumatu labori poolt.