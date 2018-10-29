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  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402

NanoCloud niisutusfilterOriginaal asendusfiltert

FY2402/30

Originaalniisutusfilter seeriale 2000

Philipsi originaalniisutusfilter sobib teie seadmega täiuslikult, tagades püsivalt hea jõudluse. Seade kasutab tehnoloogiat NanoCloud, vabastades nähtamatut veeudu ja levitades õhku niisutades kuni 99% vähem baktereid (1)

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NanoCloud tehnoloogia tagab hügieenilise niisutuse

Originaalniisutusfilter seeriale 2000

  • NanoCloud tehnoloogia

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 6 kuud

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi õhuniisutajate seeriaga 2000

Ühildub Philipsi õhuniisutajate seeriaga 2000

Asendusfiltrid Philipsi 2000 seeria õhuniisutajale: HU4816. Oma õhuniisutaja mudeli leiate seadme põhjalt.

Kauakestvad filtrid kuni 6 kuuks

Kauakestvad filtrid kuni 6 kuuks

Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni 6 kuuks (1), vähendades vaeva ja kulusid.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.

  2. (2) Võrreldes standardse ultraheliga niisutamise moodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, testitud sõltumatu labori poolt.