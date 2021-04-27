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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Ühildub 2000i ja 3000i seeriaga
Karbis: 1 filter
Tööiga 1 aasta
Philipsi originaalfilter
Vahetusfiltrid Philipsi 2000i ja 3000i seeria õhupuhastitele: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Õhupuhasti mudeli leiate seadme põhja alt.
Filtrid pakuvad optimaalset filtri jõudlust kuni 1 aasta (2), vähendades vaeva ja kulusid.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
3.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
lilinka
27/04/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
Philips Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlí
Pro čističku vzduchu je filt potřebny a přístroj sám vyhodnotí, kdy je ho třeba vyměni, aby byla čistička účinná
Positiivsed omadused
bez výměny přístroj nepojede
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Denisa_N
24/05/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Je super
Čistička se stala nepostradatelnou součástí domácnosti. Pomáhá s úlevou od alergií. Pomáhá mi v mém bytě, kde se v některých místnostech obtížně větrá.
Positiivsed omadused
Opravdu pohlcuje pachy a alergeny
Negatiivsed omadused
Filtry je třeba poměrně často měnit, je to nákladné a otravné
See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Yutena
23/11/2021
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Náhradní filtr do čističky vzduchu
Výměna filtru je snadná a rychlá. Oceňuji možnost objednání přímo skrz aplikaci Clean Home, která mě i upozorní, že je potřeba filtr vyměnit. Doručení z eshopu phillips je vždy velmi rychlé. Celkově jsem spokojená.
Positiivsed omadused
Snadná instalace
Negatiivsed omadused
Cena
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
(1) Filtrist läbi voolavat õhku testiti iUTA NaCl aerosooli abil vastavalt standardile DIN71460-1.
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.