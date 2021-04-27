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  • Õhupuhasti 2000&3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 2000&3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 2000&3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 2000&3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 2000&3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 2000&3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 2000&3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 2000&3000i seeria originaalfilter

AktiivsöefilterOriginaal asendusfilter

FY2420/30

3.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Õhupuhasti 2000&3000i seeria originaalfilter
Originaal-asendusfilter teie õhupuhastile: aktiivsöefilter eemaldab tõhusalt lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC-sid) ja ebameeldivaid lõhnu, et tagada puhtam ja värskem siseõhk.
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Originaal Philipsi filter, mis sobib ideaalselt

Õhupuhasti 2000&3000i seeria originaalfilter

  • Ühildub 2000i ja 3000i seeriaga

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 1 aasta

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi 2000i ja 3000i seeriaga

Ühildub Philipsi 2000i ja 3000i seeriaga

Vahetusfiltrid Philipsi 2000i ja 3000i seeria õhupuhastitele: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Õhupuhasti mudeli leiate seadme põhja alt.

Kauakestev filter – kuni 1 aasta

Kauakestev filter – kuni 1 aasta

Filtrid pakuvad optimaalset filtri jõudlust kuni 1 aasta (2), vähendades vaeva ja kulusid.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2

27/04/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Philips Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlí

Pro čističku vzduchu je filt potřebny a přístroj sám vyhodnotí, kdy je ho třeba vyměni, aby byla čistička účinná

Positiivsed omadused

bez výměny přístroj nepojede

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Je super

Čistička se stala nepostradatelnou součástí domácnosti. Pomáhá s úlevou od alergií. Pomáhá mi v mém bytě, kde se v některých místnostech obtížně větrá.

Positiivsed omadused

Opravdu pohlcuje pachy a alergeny

Negatiivsed omadused

Filtry je třeba poměrně často měnit, je to nákladné a otravné

See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

23/11/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Náhradní filtr do čističky vzduchu

Výměna filtru je snadná a rychlá. Oceňuji možnost objednání přímo skrz aplikaci Clean Home, která mě i upozorní, že je potřeba filtr vyměnit. Doručení z eshopu phillips je vždy velmi rychlé. Celkově jsem spokojená.

Positiivsed omadused

Snadná instalace

Negatiivsed omadused

Cena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Filtrist läbi voolavat õhku testiti iUTA NaCl aerosooli abil vastavalt standardile DIN71460-1.

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.