TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks

NanoProtect HEPA filterOriginaal asendusfilter

FY2422/30

3.7
| (3) Auhinnad
Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
Originaal asendusfiltrid teie õhupuhastile: HEPA NanoProtect filter kaitseb saasteainete, viiruste, allergeenide ja bakterite eest
Kuva kõik eelised

Eemaldab tõhusalt 99,97% nanoosakestest (1)

Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks

  • Ühildub 2000i ja 3000i seeriaga

  • Karbis: 1 filter

  • Eluiga 2 aastat

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi 2000i ja 3000i seeriaga

Ühildub Philipsi 2000i ja 3000i seeriaga

Vahetusfiltrid Philipsi 2000i ja 3000i seeria õhupuhastitele: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Õhupuhasti mudeli leiate seadme põhja alt.

Pika, kuni 2 aastase elueaga filtrid

Pika, kuni 2 aastase elueaga filtrid

Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni kaheks aastaks (2), vähendades vaeva ja kulusid.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.7

5-st

3

Auhinnad

4
3
2

28/02/2024

България

България

филтър, който найстина те кара да усетиш разликата

Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно

Positiivsed omadused

изключителен принос, към качеството на въздуха

Negatiivsed omadused

трудно се намира

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Nano filtr plní špičkově svou funkci

Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

16/11/2024

Україна

Україна

Дуже неприємний запах

Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати

Negatiivsed omadused

Неприємний запах

See arvustus tehti tootele Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

See arvustus tehti tootele Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.