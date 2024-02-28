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FY2422/30
Ühildub 2000i ja 3000i seeriaga
Karbis: 1 filter
Eluiga 2 aastat
Philipsi originaalfilter
Vahetusfiltrid Philipsi 2000i ja 3000i seeria õhupuhastitele: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Õhupuhasti mudeli leiate seadme põhja alt.
Filtrid tagavad optimaalse filtreerimisjõudluse kuni kaheks aastaks (2), vähendades vaeva ja kulusid.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
3.7
5-st
3
Auhinnad
ELi_Geo
28/02/2024
България
филтър, който найстина те кара да усетиш разликата
Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно
Positiivsed omadused
изключителен принос, към качеството на въздуха
Negatiivsed omadused
трудно се намира
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
25/04/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
Nano filtr plní špičkově svou funkci
Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
MikiDarkness
16/11/2024
Україна
Дуже неприємний запах
Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати
Negatiivsed omadused
Неприємний запах
See arvustus tehti tootele Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
See arvustus tehti tootele Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
(1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.