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  • Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter
  • Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter

Kolm-ühes filterOriginaal asendusfilter

FY3430/30

5
| (1) Arvustus
Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter
Originaalasendusfilter teie õhupuhasti jaoks: kolm ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomade allergeenide ja viirusosakeste eest.
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Originaal Philipsi filter, mis sobib ideaalselt

Õhupuhasti 3000i seeria originaalfilter

  • Ühildub 3000i seeriaga

  • Karbis: 1 filter

  • Tööiga 3 aastat

  • Philipsi originaalfilter

Ühildub Philipsi 3000i seeriaga

Ühildub Philipsi 3000i seeriaga

Asendusfiltrid Philipsi 3000i seeria järgmiste õhupuhasti mudelite jaoks: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Teie õhupuhasti mudeli numbri leiate seadme põhjalt.

Pika tööeaga filtrid – kestavad kuni 3 aastat

Pika tööeaga filtrid – kestavad kuni 3 aastat

Filtrid pakuvad optimaalset filtritõhusust kuni 3 aastaks (2), vähendades probleemide tekkimist ja kulusid. Vahetage eelfiltrit regulaarselt, filter toimiks optimaalselt.

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

4
3
2
1

15/07/2024

Україна

Україна

Очищувач повітря

Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .

Positiivsed omadused

Все подобається

Negatiivsed omadused

Немає такого

See arvustus tehti tootele Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

See arvustus tehti tootele Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut

  2. (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.