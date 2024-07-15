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FY3430/30
Ühildub 3000i seeriaga
Karbis: 1 filter
Tööiga 3 aastat
Philipsi originaalfilter
Asendusfiltrid Philipsi 3000i seeria järgmiste õhupuhasti mudelite jaoks: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Teie õhupuhasti mudeli numbri leiate seadme põhjalt.
Filtrid pakuvad optimaalset filtritõhusust kuni 3 aastaks (2), vähendades probleemide tekkimist ja kulusid. Vahetage eelfiltrit regulaarselt, filter toimiks optimaalselt.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimimise jaoks kasutage alati Philipsi filtrit.
5.0
5-st
1
Arvustus
Candy 24
15/07/2024
Україна
Очищувач повітря
Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .
Positiivsed omadused
Все подобається
Negatiivsed omadused
Немає такого
See arvustus tehti tootele Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
See arvustus tehti tootele Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
(1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut
(2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.