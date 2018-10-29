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  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks

Originaal asendusfilterAktiivsöefilter

FY3432/10

Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
Philipsi aktiivsöefilter püüab tõhusalt kinni lõhnad ja sissehingatavad ohtlikud gaasid, nagu lenduvad orgaanilised ühendid, osoon ja formaldehüüd, et hoida teie kodu õhk puhta ja ohutuna.
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Ehtne Philipsi filter, mis sobib ideaalselt

Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks

  • Tööiga kuni 12 kuud

  • Filtreerib gaase ja lõhnu

Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Philipsi originaalfilter on loodud koos seadmega, et tagada täiuslik sobivus, mis garanteerib seadme pideva sujuva töö.

Philipsi aktiivsöefilter eemaldab gaasid ja lõhnad

Philipsi aktiivsöefilter eemaldab gaasid ja lõhnad

Kärgstruktuuriga aktiivsöefilter on välja töötatud ohtlike gaaside, sealhulgas osooni ja kahjulike lenduvate orgaaniliste ühendite (Volatile Organic Compounds, VOC) tõhusaks eemaldamiseks õhust. Kodused remonditööd, küpsetamine ja muud tegevused vabastavad neid kahjulikke gaase, mida aktiivsüsi tõhusalt absorbeerib, et saaksite hingata puhast ja tervislikku õhku.

Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi õhufiltrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev töö ööpäev läbi. Meie filtrid on mõeldud Philipsi puhasti parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Soovitatav tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) linna välisõhu saastetaseme andmete põhjal. Tegelikku tööiga mõjutavad kasutuskeskkond ja -sagedus.

  2. (2) Kohaldatakse ainult valitud ühenduvusega mudelitele

  3. (3) Kohaldatakse ainult nendes riikides, kus on olemas Philipsi kauplus

  4. (4) NanoProtect HEPA-filtri materjal tagab väiksema õhuvoolutakistuse kui HEPA H13 filtri materjal. Tänu sellele on NanoProtectiga Philipsi õhupuhasti puhta õhu voo kiirus (clean air delivery rate, CADR) suurem kui samaväärse suurusega HEPA H13 filtri puhul

  5. (5) Õhust, mis on läbinud filtri, katsetatud IUTA poolt NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.

  6. (6) Olenevalt filtrist, mida kasutatakse koos Philipsi õhupuhastiga AC1711 või 1715

  7. (7) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1).

  8. (8) Mikroobide vähendamise määra test välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.