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  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
  • Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks

Originaal asendusfilterHEPA NanoProtecti filter

FY3433/10

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
NanoProtect HEPA tagab, et olete kaitstud viiruste, bakterite, õietolmu, kodutolmu, peenosakeste ja lemmikloomade kõõmaosakeste eest.
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Ehtne Philipsi filter, mis sobib ideaalselt

Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks

  • Tööiga kuni 24 kuud

  • Filtreerib 99,97% osakestes suurusega kuni 0,003 μm

Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

Philipsi originaalfilter on loodud koos seadmega, et tagada täiuslik sobivus, mis garanteerib seadme pideva sujuva töö.

Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi õhufiltrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev töö ööpäev läbi. Meie filtrid on mõeldud Philipsi puhasti parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.

NanoProtect HEPA filter puhastab kiiremini kui H13 (4)

NanoProtect HEPA filter puhastab kiiremini kui H13 (4)

NanoProtect HEPA filtri väiksema takistusega kiud maksimeerivad õhuvoolu. Elektrostaatiline laeng tõmbab ligi kuni 0,003-mikronilisi osakesi 99.98% tõhususega, mis võimaldab filtril puhastada õhku kiiremini kui meditsiiniliselt kasutatav HEPA H13 filter (4)

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

19/03/2021

Česká republika

Česká republika

Spokojenost!

Objednavam uz po nekolikate a muzu jen doporucit!!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu 3000 Series FY3433/10 Filtr NanoProtect HEPA

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Čistička vzduchu 3000 Series FY3433/10 Filtr NanoProtect HEPA

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Soovitatav tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) linna välisõhu saastetaseme andmete põhjal. Tegelikku tööiga mõjutavad kasutuskeskkond ja -sagedus.

  2. (2) Kohaldatakse ainult valitud ühenduvusega mudelitele

  3. (3) Kohaldatakse ainult nendes riikides, kus on olemas Philipsi kauplus

  4. (4) NanoProtect HEPA-filtri materjal tagab väiksema õhuvoolutakistuse kui HEPA H13 filtri materjal. Tänu sellele on NanoProtectiga Philipsi õhupuhasti puhta õhu voo kiirus (clean air delivery rate, CADR) suurem kui samaväärse suurusega HEPA H13 filtri puhul

  5. (5) Õhust, mis on läbinud filtri, katsetatud IUTA poolt NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.

  6. (6) Olenevalt filtrist, mida kasutatakse koos Philipsi õhupuhastiga AC1711 või 1715

  7. (7) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1).

  8. (8) Mikroobide vähendamise määra test välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.