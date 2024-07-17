30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
FY4440/30
Kolm filtrit ühes, et saavutada esimese tööpäeva jõudlus
Meie 3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA, aktiivsöe- ja eelfiltriga tagab, et olete kaitstud bakterite, õietolmu, kodutolmu, peenosakeste, lemmikloomade kõõmaosakeste ja gaaside eest.
Tööiga kuni 36 kuud
HEPA + aktiivsüsi + eelfilter
Filtreerib 99,97% 0,003 μm juures
Filtreerib gaase ja lõhnu
Philipsi originaalfilter on loodud koos seadmega, et tagada täiuslik sobivus, mis garanteerib seadme pideva sujuva töö.
Philipsi õhufiltrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev töö ööpäev läbi. Meie filtrid on mõeldud Philipsi puhasti parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.
Silindriline kolm ühes filter ühendab kolm filtrikihti, mis hoiavad teie seadme töös nagu esimesel päeval.(6) Meie aktiivsöe-, HEPA- ja eelfilter on optimaalne kombinatsioon, mis eemaldab saasteained, viirused, allergeenid ja bakterid. Puhtama õhu tagamiseks soovitame vahetada kõik kolm filtrit korraga.
3.1
5-st
9
Auhinnad
Szabina94
17/07/2024
Magyarország
Kiváló :)
Nagyon sok port össze szed, kisfiam allergiája miatt szereztük be azóta itthon nincs gond! Csak ajánlani tudom!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Alexxito
14/11/2020
Magyarország
A termék kiváló
Rengeteg por ,hajszál és szagokat eltávolítása kepes. Jo készülék.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Mariusz1982PT
20/03/2023
Polska
Czas zycia diltra
Byloby 5 gwiazek gdyby wytrzymal chociaz 30 miesiecy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Zintegrowany filtr 3w1 FY4440/30 NanoProtect HEPA
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Zintegrowany filtr 3w1 FY4440/30 NanoProtect HEPA
(1) Soovitatav tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) linna välisõhu saastetaseme andmete põhjal. Tegelikku tööiga mõjutavad kasutuskeskkond ja -sagedus.
(2) Kohaldatakse ainult valitud ühenduvusega mudelitele
(3) Kohaldatakse ainult nendes riikides, kus on olemas Philipsi kauplus
(4) NanoProtect HEPA-filtri materjal tagab väiksema õhuvoolutakistuse kui HEPA H13 filtri materjal. Tänu sellele on NanoProtectiga Philipsi õhupuhasti puhta õhu voo kiirus (clean air delivery rate, CADR) suurem kui samaväärse suurusega HEPA H13 filtri puhul
(5) Õhust, mis on läbinud filtri, katsetatud IUTA poolt NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
(6) Olenevalt filtrist, mida kasutatakse koos Philipsi õhupuhastiga AC1711 või 1715
(7) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1).
(8) Mikroobide vähendamise määra test välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.