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Tootmine lõpetatud
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Hoiab ära katlakivi tekkimise
Sobib kõikidele triikraudadele
Komplektis 1 kassett
Katlakivijäägid võivad triikraua ummistada ja roostet tekitada, kahjustades sellega seadet. Filtri sisemuses olev spetsiaalne ioonivahetusvaik eemaldab kraaniveest 99% katlakivist, pikendades triikraua eluiga kuni neli korda*.
IronCare'i demineraliseeritud vesi väldib katlakivi kogunemist triikraua sisse. Nii ei saa katlakiviosakesed auruavasid ummistada ja triikraud väljastab ühtlase kvaliteediga auru.
IronCare'i filtriga on triikimisseadme veepaagi täitmine alati imelihtne. Mittelibisev käepide lihtsustab veelgi käsitsemist.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
MartinPRG
06/05/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Jednoduchý a učinný
Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Katsetatud Philips GC5000 seerial koos 16,8° dH veega, viitab ainult katlakiviga seotud toimele.