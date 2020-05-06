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  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
  • Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi

Tootmine lõpetatud

IronCareVeefilter triikraudadele

GC024/10

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
IronCare eemaldab kraaniveest katlakivi, hoides triikrauda tippjõudluse juures ja pikendades selle eluiga kuni neli korda*. Triikraua katlakivivabana hoidmine pole kunagi olnud nii lihtne kui selle kõigiks triikimistöödeks mõeldud uuendusliku filtriga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Pikendab triikraua eluiga kuni neli korda*

Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi

  • Hoiab ära katlakivi tekkimise

  • Sobib kõikidele triikraudadele

  • Komplektis 1 kassett

99% katlakivivaba vesi pikendab triikraua eluiga

99% katlakivivaba vesi pikendab triikraua eluiga

Katlakivijäägid võivad triikraua ummistada ja roostet tekitada, kahjustades sellega seadet. Filtri sisemuses olev spetsiaalne ioonivahetusvaik eemaldab kraaniveest 99% katlakivist, pikendades triikraua eluiga kuni neli korda*.

Väldib auruavade ummistumist

Väldib auruavade ummistumist

IronCare'i demineraliseeritud vesi väldib katlakivi kogunemist triikraua sisse. Nii ei saa katlakiviosakesed auruavasid ummistada ja triikraud väljastab ühtlase kvaliteediga auru.

Mittelibisev käepide lihtsustab kasutamist

Mittelibisev käepide lihtsustab kasutamist

IronCare'i filtriga on triikimisseadme veepaagi täitmine alati imelihtne. Mittelibisev käepide lihtsustab veelgi käsitsemist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Jednoduchý a učinný

Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Katsetatud Philips GC5000 seerial koos 16,8° dH veega, viitab ainult katlakiviga seotud toimele.