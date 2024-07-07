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  • Lihtne ja tõhus
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  • Lihtne ja tõhus
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Tootmine lõpetatud

EasySpeedAurutriikraud

GC1742/40

4.8
| (42) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Lihtne ja tõhus
EasySpeedi triikraud muudab triikimise lihtsaks ja tõhusaks tänu suurele aurukogusele, mis eemaldab tugevad kortsud, mittenakkuvale tallale lihtsaks libisemiseks kõikidel kangastel ning Calc Cleani funktsioonile vastupidavuse tagamiseks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

4 auruseadistust paremate triikimistulemuste saavutamiseks

Lihtne ja tõhus

  • Kuni 90 g võimas auruvoog

  • Külgevõtmatu tald

  • Katlakivivastane

220 ml veepaak pikemaks triikimisajaks

220 ml veepaak pikemaks triikimisajaks

Eriti suurt 220 ml veepaaki peab harvemini täitma, nii saate korraga rohkem riideid triikida.

4 auruseadistust parimate tulemuste saavutamiseks erinevatel kangastel

Katlakivi eemaldamise liugur tagab kauakestva aurujõudluse

Katlakivi eemaldamise liugur tagab kauakestva aurujõudluse

See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega ja katlakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud katlakivi eemaldamise hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama katlakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.8

5-st

42

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

2

07/07/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Задоволений якісним продуктом

Дуже якісна продукція, рекомендую, задоволений товаром

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска

15/06/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудове співвідношення якості та ціни

Легка, зручна у використанні праска. Чудовий варіант в цьому ціновому діапазоні!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска

18/01/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Гарна праска.

Дуже зручна праска. Легка, прасує гарно всі речі. Дружина задоволенна на всі 100 відсотків.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска

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