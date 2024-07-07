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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kuni 90 g võimas auruvoog
Külgevõtmatu tald
Katlakivivastane
Eriti suurt 220 ml veepaaki peab harvemini täitma, nii saate korraga rohkem riideid triikida.
See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega ja katlakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud katlakivi eemaldamise hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama katlakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.
Auhinnad
4.8
5-st
42
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Renault 2017
07/07/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Задоволений якісним продуктом
Дуже якісна продукція, рекомендую, задоволений товаром
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Aleksis24
15/06/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Чудове співвідношення якості та ціни
Легка, зручна у використанні праска. Чудовий варіант в цьому ціновому діапазоні!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска
vakylla
18/01/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Гарна праска.
Дуже зручна праска. Легка, прасує гарно всі речі. Дружина задоволенна на всі 100 відсотків.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed GC1742/40 Парова праска
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