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  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
  • Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

Tootmine lõpetatud

PowerLifeAurutriikraud

GC2905/50

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

Päevast päeva suurepäraste tulemuste saamiseks vajate triikrauda, mis teid alt ei vea. Uue SteamGlide'i tallaga, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja lihtsalt kasutatava katlakivieemaldusfunktsiooniga Calc Clean-triikraud on vastupidav ning hea hinna ja kvaliteedi suhtega.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

SteamGlide'i tallaga

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

  • Auruvoog 30 g/min; 95 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Katlakivieemaldus

  • 2000 W

2000 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

2000 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

2000 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Pidev, kuni 30 g/min auruvoog kortsude eemaldamiseks

Pidev, kuni 30 g/min auruvoog kortsude eemaldamiseks

Pidev, kuni 30 g/min auruvoog kortsude eemaldamise eemaldamiseks

Kuni 95 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Kuni 95 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

95 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige visamad kortsud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

02/09/2014

Polska

Polska

Super żelazko

Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

09/09/2016

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Kvalitní výrobek

Tuto žehličku doporučuji, splňuje vše co je potřeba k žehlení.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.