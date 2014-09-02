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Tootmine lõpetatud
Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
Päevast päeva suurepäraste tulemuste saamiseks vajate triikrauda, mis teid alt ei vea. Uue SteamGlide'i tallaga, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja lihtsalt kasutatava katlakivieemaldusfunktsiooniga Calc Clean-triikraud on vastupidav ning hea hinna ja kvaliteedi suhtega.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 30 g/min; 95 g auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2000 W
2000 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo
Pidev, kuni 30 g/min auruvoog kortsude eemaldamise eemaldamiseks
95 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige visamad kortsud.
Auhinnad
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
azja31
02/09/2014
Polska
Super żelazko
Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Ricci
09/09/2016
Česká republika
Kinnitatud ostja
Kvalitní výrobek
Tuto žehličku doporučuji, splňuje vše co je potřeba k žehlení.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička