30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
Päevast päeva suurepäraste tulemuste saamiseks vajate triikrauda, mis teid alt ei vea. Uue SteamGlide'i tallaga, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja lihtsalt kasutatava katlakivieemaldusfunktsiooniga Calc Clean-triikraud on vastupidav ning hea hinna ja kvaliteedi suhtega.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 30 g/min; 95 g auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2000 W
2000 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo
Pidev, kuni 30 g/min auruvoog kortsude eemaldamise eemaldamiseks
95 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige visamad kortsud.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe