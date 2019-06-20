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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3 m toitekaabel
Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.
Tänu eriti suurele vee sisselaskeavale on triikrauda vee lisamine kiire ja lihtne. Kulub vaid mõni sekund ning enam ei ole mingit igale poole vee pritsimise ohtu!
Eriti pika juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua piirideni ja kaugemalegi veel!
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Маргоwka
20/06/2019
Україна
Классный
Хороший утюг, сколько лет служит и не уступает новым
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3300 GC3310/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3300 GC3310/02 Парова праска