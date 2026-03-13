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3300 seeria Aurutriikraud

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3300 seeriaAurutriikraud

GC3310/02

3300 seeria Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips 3300 series Steam iron

  • PDF fail, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Philipsi aurutriikraud pakub teile lisamugavust mitte ainult veepaagi eriti suure sissevõtuava, eriti pika juhtme ja veetaseme näidikuga; uus SteamGlide'i tald teeb triikimise ka lihtsamaks ja sujuvamaks!

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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