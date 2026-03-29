TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Azur Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

Tugi

AzurAurutriikraud

GC4860/30

Azur Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Uuel Philips Azuri triikraual on optimaalne disain ja kaal, et selle liigutamine erinevatel kangastel oleks lihtne. Tänu võimsale aurule, uuenduslikule juhtmesuunajale ja nutikale õrnade kangaste kaitsele tagab see täiuslikud tulemused.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata