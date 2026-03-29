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Azur Aurutriikraud
Tootmine lõpetatud
Tugi
GC4860/30
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Uuel Philips Azuri triikraual on optimaalne disain ja kaal, et selle liigutamine erinevatel kangastel oleks lihtne. Tänu võimsale aurule, uuenduslikule juhtmesuunajale ja nutikale õrnade kangaste kaitsele tagab see täiuslikud tulemused.
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