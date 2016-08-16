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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruv. 50 g/min; 200 g võim. auruv.
2600 W
Automaatne väljalülitumine
Ohutu kõigile triigitavatele rõivastele
2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.
200 g võimas auruvoog
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.9
5-st
16
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
DominikaP
16/08/2016
Polska
Moje najlepsz żelazko ever :-)
Żelazko Philips Azzur jest z mną już 4 lata i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Obsługa jest intuicyjna. Najczęściej prasuję z wykorzystaniem pary, na programie dla bawełny, bo ubrań z tego materiału mam najwięcej i jeszcze nigdy nie miałam problemu z rozprasowaniem zagnieceń. Prasowanie malutkich ubranek mojej 14-miesięcznej córeczki jest czystą przyjemnością!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4860/02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4860/02
paluhen
07/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4860/37 Żelazko parowe
jaro1404
07/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Kuni 10% vähem energiat vastavalt IEC 603311 protokollile, võrreldes RI3320 maksimaalse seade juures