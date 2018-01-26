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Tootmine lõpetatud
Roostevabast terasest terad
13 pikkusseadet
60 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist
Meie täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata iga tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata ikka ja jälle kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid.*
Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse.
Lihtsalt valige ja lukustage soovitud pikkuseseade reguleeritava kammi abil, mille pikkuseks saab seada 12 erinevat pikkust vahemikus 1-23 mm, seejuures on iga pikkuse vahe täpselt 2 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.
4.7
5-st
131
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
voidka007
26/01/2018
Eesti
HC 3420 Super aparaat
Hästi jõuline aparaat. Kuna minu habemekarvad on kõvad nagu traadid siis teised aparaadid on jäänud jänni aga Philips HC 3420 lõikas nagu siidi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur
PawełAZS
30/09/2016
Polska
idealna maszynka odpowiednia dla gęstych włosów
Idealne wykończenie, ostrze noże tnące, jedna regulowana końcówka tnąca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
spooko
17/04/2016
Polska
proste i praktyczne, ostre ustrojstwo
działa bez zarzutu, ostre, szybko bez rwania włosów itp. polecam do głowy i brody.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga