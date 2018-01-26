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  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
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  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
  • 3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*

Tootmine lõpetatud

Hairclipper series 3000Juukselõikur

HC3420/15

4.7
| (131) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
3000-seeria JUUKSELÕIKUR on loodud kestma ja toimima. Uuenduslik lõikeelement, roostevabast terast lõiketerad ja reguleeritav kamm on loodud tagama kiiret ja täpset lõikust ikka ja jälle.
Kuva kõik eelised

tänu DualCuti tehnoloogiale, mis tagab kiirema ja täpsema lõikuse

3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*

  • Roostevabast terasest terad

  • 13 pikkusseadet

  • 60 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Meie täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata iga tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata ikka ja jälle kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid.*

Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse

Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse

Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse.

13 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

13 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

Lihtsalt valige ja lukustage soovitud pikkuseseade reguleeritava kammi abil, mille pikkuseks saab seada 12 erinevat pikkust vahemikus 1-23 mm, seejuures on iga pikkuse vahe täpselt 2 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.7

5-st

131

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

26/01/2018

Eesti

Eesti

HC 3420 Super aparaat

Hästi jõuline aparaat. Kuna minu habemekarvad on kõvad nagu traadid siis teised aparaadid on jäänud jänni aga Philips HC 3420 lõikas nagu siidi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur

30/09/2016

Polska

Polska

idealna maszynka odpowiednia dla gęstych włosów

Idealne wykończenie, ostrze noże tnące, jedna regulowana końcówka tnąca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

17/04/2016

Polska

Polska

proste i praktyczne, ostre ustrojstwo

działa bez zarzutu, ostre, szybko bez rwania włosów itp. polecam do głowy i brody.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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