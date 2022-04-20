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Juukselõikurid
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Hairclipper series 3000 Juukselõikur
Tootmine lõpetatud
Tugi
HC3420/15
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Kasutusjuhend
EL-i vastavusdeklaratsioon - English (US)
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Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas ma saan oma juukseid lõigata Philipsi juukselõikuri või groomeriga?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Kuidas kinnitada ja eemaldada Philipsi Groomeri tarvikuid?
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