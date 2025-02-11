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Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad
13 pikkusseadet
75 min juhtmeta kasutust / 8 h laadimist
Hõlmab habemekammi
Seade, millele saate alati loota, et saavutada suurepärane välimus. Tehnoloogia DuraPower kaitseb mootorit ja akut ületöötamise eest, pikendades tõhusalt lõikuri eluiga.
Kohandage oma juuksepikkus täpselt vaeva nägemata. Valige 12 seade vahel vahemikus 1 mm kuni 23 mm sammuga 2 mm. Nahalähedasemaks kärpimiseks eemaldage lihtsalt kamm täpseks 0,5 mm lõikuseks.
Hea välimuse saavutamine pole kunagi olnud lihtsam. Meie juukselõikurid võivad uhkust tunda iseterituvate lõiketerade üle, mis on uskumatult kauakestvad, tagades täpse lõikuse esimesest päevast viie aastani ja pärast seda.
4.5
5-st
715
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Arnesito
11/02/2025
Eesti
SUPERTOOTED
Kasutan aaastakümneid PHILIPS i toodangut, olen väga rahul.
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur
_stella_
30/11/2021
Eesti
Kinnitatud ostja
Toodet on mugav kasutada
Toodet on vägagi mugav kasutada. Saab lihtsalt vahetada terade kaugust ning lukustussüsteem toimib tõrgeteta. See, et toode on juhtmevaba, teeb manööverdamise kindlasti palju kergemaks. Aku peab korralikult vastu :)
Positiivsed omadused
Juhtmevaba, erinevad kaugused, lihtne lukustussüsteem
Negatiivsed omadused
laadimisaeg üsna pikk
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur
Ruse
20/01/2021
Latvija
Kinnitatud ostja
Ļoti labi griež matus.
Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce