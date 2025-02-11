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  • Kiire, ühtlane lõikus
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  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
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  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus
  • Kiire, ühtlane lõikus

Hairclipper series 3000Juukselõikur

HC3530/15

4.5
| (715) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Kiire, ühtlane lõikus
Philipsi juukselõikur 3000 tagab kiire, ühtlase juukselõikuse. Seadme 13 pikkusseadistust, tehnoloogiad Trim-and-Flow ja DualCut võimaldavad teil kiiresti saavutada ühtlase viimistluse.
Kuva kõik eelised

Kiireim juukselõikus ummistuseta

Kiire, ühtlane lõikus

  • Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad

  • 13 pikkusseadet

  • 75 min juhtmeta kasutust / 8 h laadimist

  • Hõlmab habemekammi

Pikendage aku kasutusaega DuraPoweri optimeeritud disaini abil

Pikendage aku kasutusaega DuraPoweri optimeeritud disaini abil

Seade, millele saate alati loota, et saavutada suurepärane välimus. Tehnoloogia DuraPower kaitseb mootorit ja akut ületöötamise eest, pikendades tõhusalt lõikuri eluiga.

Kohandage juuksepikkust hõlpsalt 0,5 mm kuni 23 mm

Kohandage juuksepikkust hõlpsalt 0,5 mm kuni 23 mm

Kohandage oma juuksepikkus täpselt vaeva nägemata. Valige 12 seade vahel vahemikus 1 mm kuni 23 mm sammuga 2 mm. Nahalähedasemaks kärpimiseks eemaldage lihtsalt kamm täpseks 0,5 mm lõikuseks.

Iseterituvad terasest lõiketerad, õli pole vaja

Iseterituvad terasest lõiketerad, õli pole vaja

Hea välimuse saavutamine pole kunagi olnud lihtsam. Meie juukselõikurid võivad uhkust tunda iseterituvate lõiketerade üle, mis on uskumatult kauakestvad, tagades täpse lõikuse esimesest päevast viie aastani ja pärast seda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

715

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

11/02/2025

Eesti

Eesti

SUPERTOOTED

Kasutan aaastakümneid PHILIPS i toodangut, olen väga rahul.

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3510/15 Juukselõikur

30/11/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Toodet on mugav kasutada

Toodet on vägagi mugav kasutada. Saab lihtsalt vahetada terade kaugust ning lukustussüsteem toimib tõrgeteta. See, et toode on juhtmevaba, teeb manööverdamise kindlasti palju kergemaks. Aku peab korralikult vastu :)

Positiivsed omadused

Juhtmevaba, erinevad kaugused, lihtne lukustussüsteem

Negatiivsed omadused

laadimisaeg üsna pikk

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Juukselõikur 3000 seeria HC3525/15 Juukselõikur

20/01/2021

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Ļoti labi griež matus.

Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.