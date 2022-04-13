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Juukselõikurid
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Hairclipper series 3000 Juukselõikur
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HC3530/15
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Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?
Kuidas ma saan oma juukseid lõigata Philipsi juukselõikuri või groomeriga?
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