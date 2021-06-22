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Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyVõileivagrill

HD2384/10

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Võileivad vaevata
See on lihtne! Valige oma lemmik-koostisosad, pange need lõikeplaatide vahele ja saategi kiiresti maitsvad võileivad!
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Maitsev toit lühikese ajaga

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  • Valge/roheline

Lõika-pressi plaadid suruvad võileivamaterjali leiva vahel kokku

Lõika-pressi plaadid suruvad võileivamaterjali leiva vahel kokku

Philipsi võileivagrilli lõika-pressi plaadid suruvad võileivamaterjali leiva vahel kokku.

Kõrge temperatuur maitsvaks tulemuseks

Suur võimsus kiireks ülessoojendamiseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Чудовий прилад для швидкого готування

Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.

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See arvustus tehti tootele HD2384/70 Бутербродниця

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2384/70 Бутербродниця

22/06/2019

Україна

Україна

дуже любимо гарячі сендвічі з philips

моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2384/70 Бутербродниця

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2384/70 Бутербродниця

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