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Kollektsioon Daily Võileivagrill

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Kollektsioon DailyVõileivagrill

HD2384/10

Kollektsioon Daily Võileivagrill

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF fail, 899.1 kB
  • 13 March 2026

See on lihtne! Valige oma lemmik-koostisosad, pange need lõikeplaatide vahele ja saategi kiiresti maitsvad võileivad!

  • PDF fail
  • 12 August 2026

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