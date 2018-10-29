Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.

Kuldselt krõbedad röstsaiad ja soojad küpsetised just teile meelepärasel viisil tänu kaheksale röstimisseadistusele ja käepärasele kuklite soojendusrestile. Lihtne röstimine ja suurepärane stiil Philips 3000 seeria rösteritega.