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  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
  • Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.

3000 seeriaPhilipsi röster

HD2511/90

Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.

Kuldselt krõbedad röstsaiad ja soojad küpsetised just teile meelepärasel viisil tänu kaheksale röstimisseadistusele ja käepärasele kuklite soojendusrestile. Lihtne röstimine ja suurepärane stiil Philips 3000 seeria rösteritega.

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Kuklid ja küpsetised, mis on röstitud alati teile meelepärasel viisil.

Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.

  • Tutvuge terve 3000 seeria hommikusöögikomplektiga

  • Nautige erinevaid leivatüüpe just endale meelepärasel viisil

  • Elegantne disain muudab iga köögi moodsaks

Saadaval on täielik hommikusöögikomplekt koos veekeetja ja kohvimasinaga

Saadaval on täielik hommikusöögikomplekt koos veekeetja ja kohvimasinaga

Tutvuge meie täieliku 3000 seeria hommikusöögikomplektiga, mille juurde kuulub kokkusobiv veekeetja ja filterkohvimasin. Kujundatud päeva stiilseks alustamiseks!

Kaheksa pruunistusastet tagavad maitsva röstsaia just teile meelepärasel viisil

Kaheksa pruunistusastet tagavad maitsva röstsaia just teile meelepärasel viisil

Tänu kaheksale seadistusele saate nautida täiuslikku röstsaia endale meelepärasel viisil. Reguleerige ükskõik millise leivatüübi jaoks – nii paksu kui õhukese, kergelt röstitud või kuldselt krõbeda jaoks.

Kaks automaatselt keskele liikuva mehhanismiga ava võimaldavad ükskõik millise leiva ühtlast pruunistamist

Kaks automaatselt keskele liikuva mehhanismiga ava võimaldavad ükskõik millise leiva ühtlast pruunistamist

Nautige hommikusööki rohkemate röstleiva tüüpidega peale tavalise röstsaia! Kaks suurt muudetavat ava võimaldavad kasutada erinevaid leivasuurusi ja -tüüpe. Automaatselt keskele liikuv mehhanism ühildab ühtlase pruunistamise jaoks iga viilu ava keskele sõltumata viilu paksusest.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.