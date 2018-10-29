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HD2511/90
Nautige röstsaiu. Stiilselt ja igapäevaselt.
Kuldselt krõbedad röstsaiad ja soojad küpsetised just teile meelepärasel viisil tänu kaheksale röstimisseadistusele ja käepärasele kuklite soojendusrestile. Lihtne röstimine ja suurepärane stiil Philips 3000 seeria rösteritega.
Tutvuge terve 3000 seeria hommikusöögikomplektiga
Nautige erinevaid leivatüüpe just endale meelepärasel viisil
Elegantne disain muudab iga köögi moodsaks
Tutvuge meie täieliku 3000 seeria hommikusöögikomplektiga, mille juurde kuulub kokkusobiv veekeetja ja filterkohvimasin. Kujundatud päeva stiilseks alustamiseks!
Tänu kaheksale seadistusele saate nautida täiuslikku röstsaia endale meelepärasel viisil. Reguleerige ükskõik millise leivatüübi jaoks – nii paksu kui õhukese, kergelt röstitud või kuldselt krõbeda jaoks.
Nautige hommikusööki rohkemate röstleiva tüüpidega peale tavalise röstsaia! Kaks suurt muudetavat ava võimaldavad kasutada erinevaid leivasuurusi ja -tüüpe. Automaatselt keskele liikuv mehhanism ühildab ühtlase pruunistamise jaoks iga viilu ava keskele sõltumata viilu paksusest.
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