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  • Keeda ainult vajalik kogus
  • Keeda ainult vajalik kogus
  • Keeda ainult vajalik kogus
  • Keeda ainult vajalik kogus
  • Keeda ainult vajalik kogus
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  • Keeda ainult vajalik kogus
  • Keeda ainult vajalik kogus
  • Keeda ainult vajalik kogus

Tootmine lõpetatud

Kettle

HD4649/00

4.6
| (50) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Keeda ainult vajalik kogus
Selle stiilselt disainitud Philipsi veekeetja HD4649/00 ainulaadne "ühe tassi indikaator" võimaldab Sul keeta ainult vajalikku kogust vett. Seetõttu saad hõlpsasti säästa kuni 66% energiat ja vähendada oma keskkonnamõju.
Kuva kõik eelised

Säästa kuni 66% energiat

Keeda ainult vajalik kogus

  • 1,7 liitrit 2400 W

  • 1 tassi indikaator

  • Valge-hall

  • Hingedega kaas

Ühe tassi indikaator, et keeta ainult vajalikku kogust vett

Ühe tassi indikaator, et keeta ainult vajalikku kogust vett

Võimaldab tarbijatel keeta just vajaliku koguse vett, säästes seega kuni 50% energiat ja vett, aidates kaasa parema keskkonna loomisele.

Märgutuli näitab, millal veekeetja on sisse lülitatud

Märgutuli näitab, millal veekeetja on sisse lülitatud

Sisse/välja lülitisse integreeritud elegantne punane tuli näitab, millal veekeetja on sisse lülitatud.

Lihtne kaane ja tila kaudu täita

Lihtne kaane ja tila kaudu täita

Veekeetjat saab täita tila kaudu või kaant avades.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

50

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

30/11/2019

Polska

Polska

Idealnie spełnia oczekiwania singla

Czajnik używam od prawie trzech lat i przy sporadycznym czyszczeniu i usuwaniu kamienia spisuje się bez zarzutów.

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See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik

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See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik

22/06/2019

Polska

Polska

Długowieczny i porządny!

8 lat. Tyle służył. Jestem pod wrażeniem. Tym bardziej, że u mnie 5 razy/dzień to absolutne minimum. Philips to porządna firma :) I ten wskaźnik poziomu wody w filiżanki <3 Woda na ulubioną kawę raz dwa zagotowana. Echhhh, no szkoda :( :(

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See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik

21/02/2018

Polska

Polska

dobry czajnik

bardzo dobry i długo żywotny czajnik, szybko gotuje, jeśli chodzi o szum nie bardzo głośny, polecam

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See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik

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