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Tootmine lõpetatud
1,7 liitrit 2400 W
1 tassi indikaator
Valge-hall
Hingedega kaas
Võimaldab tarbijatel keeta just vajaliku koguse vett, säästes seega kuni 50% energiat ja vett, aidates kaasa parema keskkonna loomisele.
Sisse/välja lülitisse integreeritud elegantne punane tuli näitab, millal veekeetja on sisse lülitatud.
Veekeetjat saab täita tila kaudu või kaant avades.
4.6
5-st
50
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
tomsel
30/11/2019
Polska
Idealnie spełnia oczekiwania singla
Czajnik używam od prawie trzech lat i przy sporadycznym czyszczeniu i usuwaniu kamienia spisuje się bez zarzutów.
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See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik
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See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik
olija
22/06/2019
Polska
Długowieczny i porządny!
8 lat. Tyle służył. Jestem pod wrażeniem. Tym bardziej, że u mnie 5 razy/dzień to absolutne minimum. Philips to porządna firma :) I ten wskaźnik poziomu wody w filiżanki <3 Woda na ulubioną kawę raz dwa zagotowana. Echhhh, no szkoda :( :(
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See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik
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See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik
domig
21/02/2018
Polska
dobry czajnik
bardzo dobry i długo żywotny czajnik, szybko gotuje, jeśli chodzi o szum nie bardzo głośny, polecam
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See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik
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See arvustus tehti tootele HD4649/00 Czajnik