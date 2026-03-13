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Kettle

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Kettle

HD4649/00

Kettle

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Kettle

  • PDF fail, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Selle stiilselt disainitud Philipsi veekeetja HD4649/00 ainulaadne "ühe tassi indikaator" võimaldab Sul keeta ainult vajalikku kogust vett. Seetõttu saad hõlpsasti säästa kuni 66% energiat ja vähendada oma keskkonnamõju.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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