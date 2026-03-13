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HD4649/00
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User Manual Philips Kettle
Selle stiilselt disainitud Philipsi veekeetja HD4649/00 ainulaadne "ühe tassi indikaator" võimaldab Sul keeta ainult vajalikku kogust vett. Seetõttu saad hõlpsasti säästa kuni 66% energiat ja vähendada oma keskkonnamõju.
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