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  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv

Kollektsioon DailyKohvimasin

HD7432/20

Lihtsalt hõrk kohv
Nautige Philipsi kohvimasinaga värskelt valmistatud kohvi maitset ja aroomi. Masina kompaktne disain sobib hästi 2 kuni 7 tassitäie kohvi valmistamiseks. Aroomipööris tagab igale tassitäiele hea maitse.
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Aroma twister tagab parima maitseelamuse

Lihtsalt hõrk kohv

  • Klaaskannuga

  • Kompaktne disain (0,6 l)

  • Must

Automaatne väljalülitamine 30 minuti pärast säästab energiat ja tagab ohutuse.

Automaatne väljalülitamine 30 minuti pärast säästab energiat ja tagab ohutuse.

30 minutit pärast kohvi valmimist lülitub kohvimasin energia säästmiseks ja ohutuse tagamiseks välja. See on kooskõlas ELi määrusega, mida kohaldatakse kõigile kohvimasinatele ELis.

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.