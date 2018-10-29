Automaatne väljalülitamine 30 minuti pärast säästab energiat ja tagab ohutuse.

30 minutit pärast kohvi valmimist lülitub kohvimasin energia säästmiseks ja ohutuse tagamiseks välja. See on kooskõlas ELi määrusega, mida kohaldatakse kõigile kohvimasinatele ELis.