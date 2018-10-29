30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
CA6500/63
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP0820/00
EP0824/00
HD7432/20
EP2224/10
EP2220/10
HD7435/20
HD7461/00
Külgevõtmatu pinnakate
Mahutab 120 ml piima
Piisavalt 2 cappuccino jaoks
Valmistab kuuma ja külma vahtu
Mitte ainult hõrgutavate külmade ja soojade kohvijookide valmistamiseks nagu cappuccino ja latte, vaid ka maitsvate piimajookide, näiteks piimatee valmistamiseks.
Tänu mittenakkuvale pinnakattele piisab Philipsi piimavahustaja puhastamiseks vaid loputamisest ja rätikuga pühkimisest.
Tänu 120 ml mahule piisab Philipsi piimavahustajaga tehtud piimavahust kahe cappuccino valmistamiseks
Arvustused