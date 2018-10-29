Imeliselt sametine vaht

Piimavahustaja annab teile vabaduse valmistada ja nautida kodus paljusid erinevaid kuumi ja külmi kohvijooke. Tänu uuenduslikule piimavahustamise visplile saate muuta hõrgud kohvi- ja piimajoogid hämmastavalt sametise piimavahuga veelgi rikkalikumaks.