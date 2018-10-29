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  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht
  • Imeliselt sametine vaht

Milk TwisterPiimavahustaja

CA6500/63

Imeliselt sametine vaht
Piimavahustaja annab teile vabaduse valmistada ja nautida kodus paljusid erinevaid kuumi ja külmi kohvijooke. Tänu uuenduslikule piimavahustamise visplile saate muuta hõrgud kohvi- ja piimajoogid hämmastavalt sametise piimavahuga veelgi rikkalikumaks.
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Saategi nautida veelgi põnevamat kohvi

Imeliselt sametine vaht

  • Külgevõtmatu pinnakate

  • Mahutab 120 ml piima

  • Piisavalt 2 cappuccino jaoks

  • Valmistab kuuma ja külma vahtu

Multifunktsionaalne: võimalik valmistada mitmesuguseid kohvi- ja piimajooke

Multifunktsionaalne: võimalik valmistada mitmesuguseid kohvi- ja piimajooke

Mitte ainult hõrgutavate külmade ja soojade kohvijookide valmistamiseks nagu cappuccino ja latte, vaid ka maitsvate piimajookide, näiteks piimatee valmistamiseks.

Külgevõtmatu kate hõlpsaks puhastamiseks

Külgevõtmatu kate hõlpsaks puhastamiseks

Tänu mittenakkuvale pinnakattele piisab Philipsi piimavahustaja puhastamiseks vaid loputamisest ja rätikuga pühkimisest.

Piisavalt piimavahtu 2 cappuccino jaoks

Piisavalt piimavahtu 2 cappuccino jaoks

Tänu 120 ml mahule piisab Philipsi piimavahustajaga tehtud piimavahust kahe cappuccino valmistamiseks

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.