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  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv

Kollektsioon DailyKohvimasin

HD7435/20

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Lihtsalt hõrk kohv
Nautige Philipsi kohvimasinaga värskelt valmistatud kohvi maitset ja aroomi. Masina kompaktne disain sobib hästi 2 kuni 7 tassitäie kohvi valmistamiseks. Aroomipööris tagab igale tassitäiele hea maitse.
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Aroma twister tagab parima maitseelamuse

Lihtsalt hõrk kohv

  • Korduvkasutatava kohvifiltriga

  • Kompaktne disain (0,6 l)

  • Must/metallist

Automaatne väljalülitamine 30 minuti pärast säästab energiat ja tagab ohutuse.

Automaatne väljalülitamine 30 minuti pärast säästab energiat ja tagab ohutuse.

30 minutit pärast kohvi valmimist lülitub kohvimasin energia säästmiseks ja ohutuse tagamiseks välja. See on kooskõlas ELi määrusega, mida kohaldatakse kõigile kohvimasinatele ELis.

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

29/09/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální

při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne

Positiivsed omadused

v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru

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See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

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See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

18/02/2020

Slovensko

Slovensko

Malí,skladný,jednoduchý

Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7435/20 Kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7435/20 Kávovar

21/04/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Vše jak má být

Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.

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See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.