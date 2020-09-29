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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Korduvkasutatava kohvifiltriga
Kompaktne disain (0,6 l)
Must/metallist
30 minutit pärast kohvi valmimist lülitub kohvimasin energia säästmiseks ja ohutuse tagamiseks välja. See on kooskõlas ELi määrusega, mida kohaldatakse kõigile kohvimasinatele ELis.
See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.
Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Veselka44
29/09/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální
při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne
Positiivsed omadused
v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru
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See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
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See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
18/02/2020
Slovensko
Malí,skladný,jednoduchý
Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7435/20 Kávovar
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Allaaa
21/04/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
Vše jak má být
Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.
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See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí