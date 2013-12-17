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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/20
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKohvimasin

HD7448/20

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Hea filtrikohv, lihtne valmistada

Nautige head kohvi töökindla kohvimasinaga, millel on lihtsaks hoiulepanemiseks nutikas ja kompaktne disain, tänu millele see sobib igasse kööki.

Kuva kõik eelised

Kompaktse disainiga kohvimasin, mahutab 10 kuni 15 tassi

Hea filtrikohv, lihtne valmistada

  • Klaaskannuga

  • Mustad

Veetaseme näidik lihtsustab täitmist

Veetaseme näidik lihtsustab täitmist

Veetaseme näidik võimaldab veepaaki vaevata ja täpselt täita.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Kannu ja filtrihoidikut saab hõlpsasti nõudepesumasinas pesta.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Polecam, fajny automat w konkurencyjnej cenie ;)

Swietne urzadzenie. Prosta kontrukacja ale sprawdza sie rewelacyjnie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy

07/05/2019

România

România

Cea mai durabila cafetiera

Am aceasta cafetiera de peste 10 ani. Este drept ca mai detin un alt aparat de cafea, mai mult din dorinta de a avea un produs mai nou ca tehnologie. Un lucru este cert, cafetiera aceasta a functionat 8 ani fara cusur. Am decalcifiat-o si atat. Inca o pastrez si o mai folosesc ocazional. Recomand.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7448/00 Cafetieră

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7448/00 Cafetieră

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