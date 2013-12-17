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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Hea filtrikohv, lihtne valmistada
Nautige head kohvi töökindla kohvimasinaga, millel on lihtsaks hoiulepanemiseks nutikas ja kompaktne disain, tänu millele see sobib igasse kööki.
Klaaskannuga
Mustad
Veetaseme näidik võimaldab veepaaki vaevata ja täpselt täita.
Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.
Kannu ja filtrihoidikut saab hõlpsasti nõudepesumasinas pesta.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
szajmi83
17/12/2013
Polska
Polecam, fajny automat w konkurencyjnej cenie ;)
Swietne urzadzenie. Prosta kontrukacja ale sprawdza sie rewelacyjnie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy
Alina333
07/05/2019
România
Cea mai durabila cafetiera
Am aceasta cafetiera de peste 10 ani. Este drept ca mai detin un alt aparat de cafea, mai mult din dorinta de a avea un produs mai nou ca tehnologie. Un lucru este cert, cafetiera aceasta a functionat 8 ani fara cusur. Am decalcifiat-o si atat. Inca o pastrez si o mai folosesc ocazional. Recomand.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7448/00 Cafetieră
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7448/00 Cafetieră