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  • Lihtsalt hea kohv
  • Lihtsalt hea kohv
  • Lihtsalt hea kohv
  • Lihtsalt hea kohv
  • Lihtsalt hea kohv
  • Lihtsalt hea kohv
  • Lihtsalt hea kohv
  • Lihtsalt hea kohv
  • Lihtsalt hea kohv
  • Lihtsalt hea kohv

Kollektsioon DailyKohvimasin

HD7459/20

4.8
| (73) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Lihtsalt hea kohv
Selle töökindla Philipsi kohvimasinaga saate nautida värskelt valmistatud kohvi maitset ja aroomi. Aroma twister tagab igale tassitäiele kohvile parima maitse. Taimerit kasutades saate ärgata värskelt valmistatud kohvi aroomi peale.
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Aroma twister tagab parima maitseelamuse

Lihtsalt hea kohv

  • Klaaskannuga

  • taimeriga

  • Must/metallist

Automaatne väljalülitamine 30 minuti pärast säästab energiat ja tagab ohutuse.

Automaatne väljalülitamine 30 minuti pärast säästab energiat ja tagab ohutuse.

30 minutit pärast kohvi valmimist lülitub kohvimasin energia säästmiseks ja ohutuse tagamiseks välja. See on kooskõlas ELi määrusega, mida kohaldatakse kõigile kohvimasinatele ELis.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.

Tehnilised andmed

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4.8

5-st

73

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3

05/11/2021

Україна

Україна

Краща в своєму сегменті!

Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.

Positiivsed omadused

красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)

Negatiivsed omadused

зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

29/10/2021

Україна

Україна

Моя кавоварка

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна кавоварка. Підігрів до пів години, як раз дає можливість випити горячу каву будб якою компанією. У цій ціновій увтегорії майже одна з найкращих і надійних.

Positiivsed omadused

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна

Negatiivsed omadused

згодом починає іноді капати на поверхню підігріву

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

28/10/2021

Україна

Україна

Пользуюсь больше двух лет...

Когда решила купить новую кофеварку взгляд упал, именно,на эту модель....привлекла большая чаша......когда ознакомилась с характеристиками-пришла в восторг....она, ещё и поддерживается теплом! Вообщем, купила) Вечером засыпаю кофе,лью воду и....ставлю на таймер...утро...я в душ.....пока делаю укладку волос, уже, начинает пахнуть кофе....ммм....это супер))

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

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