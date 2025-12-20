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  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv
  • Lihtsalt hõrk kohv

Kollektsioon DailyKohvimasin

HD7461/00

4.8
| (25) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Lihtsalt hõrk kohv
Selle töökindla Philipsi kohvimasinaga saate nautida värskelt valmistatud kohvi maitset ja aroomi. Aroma twister tagab igale tassitäiele parima maitse.
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Aroma twister tagab parima maitseelamuse

Lihtsalt hõrk kohv

  • Klaaskannuga

  • Siidiselt beež

Automaatne väljalülitamine 30 minuti pärast säästab energiat ja tagab ohutuse.

Automaatne väljalülitamine 30 minuti pärast säästab energiat ja tagab ohutuse.

30 minutit pärast kohvi valmimist lülitub kohvimasin energia säästmiseks ja ohutuse tagamiseks välja. See on kooskõlas ELi määrusega, mida kohaldatakse kõigile kohvimasinatele ELis.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.

LED-toitelüliti süttib kohvimasina sisselülitamisel.

LED-toitelüliti süttib kohvimasina sisselülitamisel.

Kohvimasina sisselülitamisel süttib toitelülitil punane tuli.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

25

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Positiivsed omadused

Всі За! Одноголосно!

Negatiivsed omadused

Жодного члена родини!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

10/11/2021

Україна

Україна

Мне нравится

Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.

Positiivsed omadused

Удобство, простота

Negatiivsed omadused

Не выявил

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.