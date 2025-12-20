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Klaaskannuga
Siidiselt beež
30 minutit pärast kohvi valmimist lülitub kohvimasin energia säästmiseks ja ohutuse tagamiseks välja. See on kooskõlas ELi määrusega, mida kohaldatakse kõigile kohvimasinatele ELis.
Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.
Kohvimasina sisselülitamisel süttib toitelülitil punane tuli.
4.8
5-st
25
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Positiivsed omadused
Всі За! Одноголосно!
Negatiivsed omadused
Жодного члена родини!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Deemabond
10/11/2021
Україна
Мне нравится
Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.
Positiivsed omadused
Удобство, простота
Negatiivsed omadused
Не выявил
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7462/20 Кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7462/20 Кавоварка