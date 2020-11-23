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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Klaaskannuga
Hõbedane
Poolläbipaistvas veenõus on veetase nähtav.
Valgus näitab, et Philipsi kohvimasin on sisse lülitatud.
Liigse juhtme lihtsaks hoiustamiseks.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Anna's
23/11/2020
Україна
Загалом дуже проста в використанні.
З цією кавоваркою дуже легко працювати, навіть дитина справиться.Можнс зробити 10-15 чашок кави, дуже гарний корпус самого приладу.Все продумано до деталей. Рекомендую до покупки.
Positiivsed omadused
Спрощує життя,особливо якщо зранку поспішаєш.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Date of Use 2020-07-23
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Date of Use 2020-07-23
Aaaa7
19/11/2020
Україна
Легка у користуванні
Бувши в гостях відчула себе в кав'ярні,тихо працює,смачна,і неймовірна кава з цієї кавоварки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
05/11/2020
Україна
Улюблений напій з цією кавоваркою смакує ще більше
Спробувала каву, приготовлену в цій кавоварці у сестри, вона була така ароматна! Хочу і собі таку!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7583/50 Кавоварка