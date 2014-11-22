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  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker

Tootmine lõpetatud

IntensiivneKohvimasin

HD7685/90

4.1

| (29) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet

Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

Patenditud intensiivsuslüliti võimaldab teil seadistada viisi, kuidas vesi läbi kohvikihi voolab - kui vesi voolab laialt üle kohvi, saate sametise ja maheda maitsega kohvi, samas kui kitsas voolamisala tagab tugeva, intensiivse maitse.

Kuva kõik eelised

Intensiivsuslülitiga saab valida pehmet kuni kanget kohvi

Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

  • Klaaskannuga

  • Intensiivsuse lülitiga

  • Must

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.

Intensiivsuse lüliti maheda ja kange kohvi vahel

Intensiivsuse lüliti maheda ja kange kohvi vahel

Patenditud intensiivsuslüliti võimaldab teil seadistada viisi, kuidas vesi läbi kohvikihi voolab - kui vesi voolab laialt üle kohvi, saate sametise ja maheda maitsega kohvi, samas kui kitsas voolamisala tagab tugeva, intensiivse maitse.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

29

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

22/11/2014

Eesti

Eesti

Praktiline toode klassikalisele kohvi armastajale!

Lihtne toode sellele kes ei ole espresso või caputsino fänn :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 Kohvimasin

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 Kohvimasin

19/04/2018

Latvija

Latvija

Ļoti labs mājas virtuvē.

Ģimenē sen par šo bijām sapņojuši.Kafija sanāk tāda,kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

04/09/2015

Latvija

Latvija

misters lieliskais

šito štellīti gan es kādreiz nopirkšu,...ļoti garšo kafija.Un šajā izpildījumā viņa varētu būt laba.....

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.