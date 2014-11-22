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Tootmine lõpetatud
Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
Patenditud intensiivsuslüliti võimaldab teil seadistada viisi, kuidas vesi läbi kohvikihi voolab - kui vesi voolab laialt üle kohvi, saate sametise ja maheda maitsega kohvi, samas kui kitsas voolamisala tagab tugeva, intensiivse maitse.
Klaaskannuga
Intensiivsuse lülitiga
Must
See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.
Patenditud intensiivsuslüliti võimaldab teil seadistada viisi, kuidas vesi läbi kohvikihi voolab - kui vesi voolab laialt üle kohvi, saate sametise ja maheda maitsega kohvi, samas kui kitsas voolamisala tagab tugeva, intensiivse maitse.
Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
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4.1
5-st
29
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Valmar
22/11/2014
Eesti
Praktiline toode klassikalisele kohvi armastajale!
Lihtne toode sellele kes ei ole espresso või caputsino fänn :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 Kohvimasin
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 Kohvimasin
Mazais68
19/04/2018
Latvija
Ļoti labs mājas virtuvē.
Ģimenē sen par šo bijām sapņojuši.Kafija sanāk tāda,kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts
linitis
04/09/2015
Latvija
misters lieliskais
šito štellīti gan es kādreiz nopirkšu,...ļoti garšo kafija.Un šajā izpildījumā viņa varētu būt laba.....
See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts
See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts