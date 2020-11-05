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  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad

Tootmine lõpetatud

Grind & BrewKohvimasin

HD7761/00

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
Äärmiselt kompaktsel Grind & Brew kohvivalmistamissüsteemil on moodne kujundus ja ainulaadne juhtnupp, et saaksite seda suurepärase kohvi valmistamiseks vastavalt seadistada.
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Kohviubade integreeritud jahvati abil on see lihtne

Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad

  • Sisseehitatud kohviveski

  • Klaaskannuga

  • Must/metallist

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.

Integreeritud kohviveski tagab värskelt jahvatatud kohvi.

Integreeritud kohviveski tagab värskelt jahvatatud kohvi.

Värskelt jahvatatud kohvi maitse saavutamiseks jahvatatakse värsked kohvioad enne kohvivalmistamist. Sellel kohvimasinal on koonusjad jahvatid, mis tagavad puru optimaalse jämeduse ja parima maitse.

Jahvatusastme nupp just teile maitsva kohvi valmistamiseks

Jahvatusastme nupp just teile maitsva kohvi valmistamiseks

Muutke kohvi maitset vastavalt oma eelistustele, valides üheksa jahvatusastme vahel. Peenema jahvatusega saate kangema maitsega kohvi ning jämedamaga kergema ja mahedama filtrikohvi

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка має багато функцій.

Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Jednoduchá obsluha a čištění

Zakoupeno nedávno, od té doby denně v provozu. Na obsluhu a čištění je "kávovar" nenáročný, stejně tak obsluha, kdy stačí vybrat intenzitu a počet šálků. Ocenil bych možnost dávkování vody dle zvoleného počtu šálku, ale to není na překážku, spíše zvyk (trvalo mi nějakou dobu, a po pročtění manuálu, zjistit, že se využívá celej zasobník vody) Nemá časovač k uvaření kávy na stanovený čas - pro mne nerozhodující faktor.

Positiivsed omadused

Integrovaný mlýnek, plotýnka k udržení teploty

Negatiivsed omadused

Využívá celej zásobník vody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

28/04/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Grind & Brew HD7767/00

Pracuje i vícekrát za den. Po roce začal protékat, to vyřešila rychlá oprava v záruce. Nebýt této závady, vřele bych doporučil všem, kdo dává přednost konvici filtrovaného kafe :). Možná ale "jen vadný kus".

Positiivsed omadused

Mele kávu / možno použít i již namletou, zásobník vody na celou konvici, velký zásovník na kafe, hezký design, více možných nastavení.

Negatiivsed omadused

Oprava po roce (i když rychlá), musí se nalít tolik vody, kolik chcete kafe - pokud dáte více, už se prakticky nedá odlít.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.