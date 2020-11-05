30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Sisseehitatud kohviveski
Klaaskannuga
Must/metallist
See kannus peituv nutikas otsak segab pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni viimase tassitäieni.
Värskelt jahvatatud kohvi maitse saavutamiseks jahvatatakse värsked kohvioad enne kohvivalmistamist. Sellel kohvimasinal on koonusjad jahvatid, mis tagavad puru optimaalse jämeduse ja parima maitse.
Muutke kohvi maitset vastavalt oma eelistustele, valides üheksa jahvatusastme vahel. Peenema jahvatusega saate kangema maitsega kohvi ning jämedamaga kergema ja mahedama filtrikohvi
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
stsasha2
05/11/2020
Україна
Кавоварка має багато функцій.
Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.
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See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
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See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Ricktha
06/05/2021
Česká republika
Jednoduchá obsluha a čištění
Zakoupeno nedávno, od té doby denně v provozu. Na obsluhu a čištění je "kávovar" nenáročný, stejně tak obsluha, kdy stačí vybrat intenzitu a počet šálků. Ocenil bych možnost dávkování vody dle zvoleného počtu šálku, ale to není na překážku, spíše zvyk (trvalo mi nějakou dobu, a po pročtění manuálu, zjistit, že se využívá celej zasobník vody) Nemá časovač k uvaření kávy na stanovený čas - pro mne nerozhodující faktor.
Positiivsed omadused
Integrovaný mlýnek, plotýnka k udržení teploty
Negatiivsed omadused
Využívá celej zásobník vody
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See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
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See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Jenda Benda
28/04/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Grind & Brew HD7767/00
Pracuje i vícekrát za den. Po roce začal protékat, to vyřešila rychlá oprava v záruce. Nebýt této závady, vřele bych doporučil všem, kdo dává přednost konvici filtrovaného kafe :). Možná ale "jen vadný kus".
Positiivsed omadused
Mele kávu / možno použít i již namletou, zásobník vody na celou konvici, velký zásovník na kafe, hezký design, více možných nastavení.
Negatiivsed omadused
Oprava po roce (i když rychlá), musí se nalít tolik vody, kolik chcete kafe - pokud dáte více, už se prakticky nedá odlít.
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See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
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See arvustus tehti tootele Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l