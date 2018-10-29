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  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
  • Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad

Tootmine lõpetatud

Grind & BrewKohvimasin

HD7762/00

1 auhind

Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad
Nautige suurepärast kohvi värskelt jahvatatud ubadest, kasutades Philipsi Grind & Brew sisseehitatud jahvatiga kohvimasinat. Ainulaadse topeltmahuti abil saate valida kahte sorti ubade vahel. Tänu taimerile saate värske kohvi lõhna peale üles ärgata
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Ainus Grind & Brew, millel on kaks kohvioamahutit

Suurepärase kohvi tagavad värskelt jahvatatud kohvioad

  • Sisseehitatud kohviveski

  • Kohviubade topeltmahuti

  • Taimer

  • Must/metallist

Kohvi kanguse regulaator aitab teil kohvi intensiivsuse sobivaks muuta

Kohvi kanguse regulaator aitab teil kohvi intensiivsuse sobivaks muuta

Valige soovitud kohvi tugevus: mahe, keskmine või kange.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.

Jahvatusastme nupp just teile maitsva kohvi valmistamiseks

Jahvatusastme nupp just teile maitsva kohvi valmistamiseks

Muutke kohvi maitset vastavalt oma eelistustele, valides üheksa jahvatusastme vahel. Peenema jahvatusega saate kangema maitsega kohvi ning jämedamaga kergema ja mahedama filtrikohvi

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-612379

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.