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Tootmine lõpetatud
HD7762/00
Sisseehitatud kohviveski
Kohviubade topeltmahuti
Taimer
Must/metallist
Valige soovitud kohvi tugevus: mahe, keskmine või kange.
Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.
Muutke kohvi maitset vastavalt oma eelistustele, valides üheksa jahvatusastme vahel. Peenema jahvatusega saate kangema maitsega kohvi ning jämedamaga kergema ja mahedama filtrikohvi
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