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  • Värskete ubade maitse igas tassis.
  • Värskete ubade maitse igas tassis.
  • Värskete ubade maitse igas tassis.
  • Värskete ubade maitse igas tassis.
  • Värskete ubade maitse igas tassis.
  • Värskete ubade maitse igas tassis.

Philipsi All-in-1 BrewSisseehitatud kohviveskiga filterkohvimasin

HD7900/50

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Värskete ubade maitse igas tassis.
Maitsev kohv värskelt jahvatatud ubadest otse kodus Philipsi All-in-One Brew tilgakohvimasinaga, millel on sisseehitatud veski. Valmista terve kann kohvi kogu perele või üks tass otse Sinu lemmiktassi või termostassi – just siis, kui soovid. Vaheta vaevata kahe ubade tüübi vahel tänu duo-ubade mahutile, vali eelistatud kangus ja masin tagab iga kord täiusliku kohvi ja vee suhte Smart Dosing süsteemiga. Värskelt ubadest Sinu tassi mõne minutiga, alati maitsvate tulemustega.
Kuva kõik eelised

Lõõgastav valmistada, maitsev rüübata.

Värskete ubade maitse igas tassis.

  • Alati täiuslik kohv igasse tassi, kruusi või kannu

  • Lihtne segada või vahetada kahe ubade tüübi vahel

  • Ruumisäästlik disain eemaldatava veepaagiga

Kõik ühes valmistus kannu, tassi*, kruusi* või joogitopsi**

Kõik ühes valmistus kannu, tassi*, kruusi* või joogitopsi**

All-in-1 Brew võimaldab Sul valmistada kohvi klaaskannu või otse Sinu lemmiktassi*, kruusi* või termostassi**, et nautida seda mugavalt liikvel olles.

Nutikas doseerimine: täiuslik vee ja kohvi suhe igal valmistuskorral

Nutikas doseerimine: täiuslik vee ja kohvi suhe igal valmistuskorral

Nutikas doseerimine tagab igal valmistuskorral täiusliku vee ja kohvi suhte, nii et enam pole tarvis oletada ega jooki uuesti valmistada. Tunde alati rõõmu parimast kohvist, ärge leppige vesise või kibeda maitsega.

Jahutage end suvepäevadel jääkohviga

Jahutage end suvepäevadel jääkohviga

Kohv igaks aastaajaks! Nautige talvel sooja kohvi või valmistage seda suvepäevadel enda jahutamiseks jääga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kvalitní filtrovaná káva

Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.

Positiivsed omadused

Rychlost, kompaktnost, snadné čištění

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

Vyborna prekapavana kava

Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.

Positiivsed omadused

Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tass ja kruus peavad olema klaasist või keraamilised.

  2. Nõu maksimumkõrgus on 10 cm.

  3. Töötab ainult kannurežiimis.