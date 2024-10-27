30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Alati täiuslik kohv igasse tassi, kruusi või kannu
Lihtne segada või vahetada kahe ubade tüübi vahel
Ruumisäästlik disain eemaldatava veepaagiga
All-in-1 Brew võimaldab Sul valmistada kohvi klaaskannu või otse Sinu lemmiktassi*, kruusi* või termostassi**, et nautida seda mugavalt liikvel olles.
Nutikas doseerimine tagab igal valmistuskorral täiusliku vee ja kohvi suhte, nii et enam pole tarvis oletada ega jooki uuesti valmistada. Tunde alati rõõmu parimast kohvist, ärge leppige vesise või kibeda maitsega.
Kohv igaks aastaajaks! Nautige talvel sooja kohvi või valmistage seda suvepäevadel enda jahutamiseks jääga.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Králík30
27/10/2024
Česká republika
Kvalitní filtrovaná káva
Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.
Positiivsed omadused
Rychlost, kompaktnost, snadné čištění
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Kávomilec
25/10/2024
Česká republika
Vyborna prekapavana kava
Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.
Positiivsed omadused
Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Tass ja kruus peavad olema klaasist või keraamilised.
Nõu maksimumkõrgus on 10 cm.
Töötab ainult kannurežiimis.