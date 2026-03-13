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Philipsi All-in-1 Brew Sisseehitatud kohviveskiga filterkohvimasin

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Philipsi All-in-1 BrewSisseehitatud kohviveskiga filterkohvimasin

HD7900/50

Philipsi All-in-1 Brew Sisseehitatud kohviveskiga filterkohvimasin

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail, 633.3 kB
  • 13 March 2026

Maitsev kohv värskelt jahvatatud ubadest otse kodus Philipsi All-in-One Brew tilgakohvimasinaga, millel on sisseehitatud veski. Valmista terve kann kohvi kogu perele või üks tass otse Sinu lemmiktassi või termostassi – just siis, kui soovid. Vaheta vaevata kahe ubade tüübi vahel tänu duo-ubade mahutile, vali eelistatud kangus ja masin tagab iga kord täiusliku kohvi ja vee suhte Smart Dosing süsteemiga. Värskelt ubadest Sinu tassi mõne minutiga, alati maitsvate tulemustega.

  • PDF fail
  • 6 August 2026

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