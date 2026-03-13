Maitsev kohv värskelt jahvatatud ubadest otse kodus Philipsi All-in-One Brew tilgakohvimasinaga, millel on sisseehitatud veski. Valmista terve kann kohvi kogu perele või üks tass otse Sinu lemmiktassi või termostassi – just siis, kui soovid. Vaheta vaevata kahe ubade tüübi vahel tänu duo-ubade mahutile, vali eelistatud kangus ja masin tagab iga kord täiusliku kohvi ja vee suhte Smart Dosing süsteemiga. Värskelt ubadest Sinu tassi mõne minutiga, alati maitsvate tulemustega.