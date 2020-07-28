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Tootmine lõpetatud
Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
Ainult üliautomaatne espressomasin Saeco Minuto tagab esimese tõelise oakohvi tegemise kogemuse, pakkudes üliväikeste mõõtmete juures maksimaalset mugavust, tipptasemel tööd ja suurt võimsust.
Valmistab seitset kohvijooki
Automaatne piimavahustaja
Must
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.
Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.
Selle Saeco espressomasinaga on maitsva cappuccino valmistamine lihtne tänu uuele patenteeritud automaatsele piimavahustajale, millel on keeriseline kamber. Piimavahustaja, mida baristad kutsuvad cappuccinatore'ks, võtab piima otse piimapakist või -kannust ja vahustab selle automaatselt, lastes selle otse tassi. Tänu ainulaadsele keeriselisele kambrile on tagatud ühtlane pritsmeteta piimavoog.
4.3
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
28/07/2020
Україна
Идеальный товарищ для маленькой кухни!
Быстро можно приготовить утром допио, латте и раф кофе. Удобное и эргономически правильное распределение кнопок и функционала. Не допустишь сам ошибку , машина хорошо автоматизирована до мелочей! Saeco — друг на кухне!
Positiivsed omadused
Быстрое приготовление всех видов кофе
Negatiivsed omadused
Часто приходится мыть , других минусов нет
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-07-28
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-07-28
marcsó
04/10/2020
Magyarország
Nagyon szuper készülék!
Nagyon szeretjük ezt a kávéfőzőt, nagyon szuper kávét csinál és viszonylag kevés helyet foglal! Az egyetlen dolog amiért csak 4 pontot kap, hogy viszonylag hangos.
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
geucsa
01/10/2019
Magyarország
Egész jó
Nagyon tetszik, hogy nem túl nagy és könnyű kezelni. Egész finom kávét főz. Nagyon sokára állt be normális kávémennyiségre és így az elején sokszor vizes, nem tömör volt a kávépogácsa. Utálom, hogy a vizet nem lehet felfogni egy pohárba (a régi főzőmnél mindig így tettem), mert a legtöbbet belül ereszti ki a tálcába. Emiatt a tisztán tartás is nehézkes. Mindig kiszedni azt a nagy tálcát, ami ráadásul tele van bordákkal... nem könnyű elmosni. A kis piros vízszintjelző le is tört pár mosogatás után, mert nagyon gyenge volt az azt tartó két kis műanyag.
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
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See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző