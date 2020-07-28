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  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

Tootmine lõpetatud

Saeco MinutoÜliautomaatne espressomasin

HD8762/19

4.3

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

Ainult üliautomaatne espressomasin Saeco Minuto tagab esimese tõelise oakohvi tegemise kogemuse, pakkudes üliväikeste mõõtmete juures maksimaalset mugavust, tipptasemel tööd ja suurt võimsust.

Kuva kõik eelised

Ühe klõpsuga eemaldatava kohvivalmistusseadmega

Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Automaatne piimavahustaja

  • Must

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.

Hõrk piimavaht tänu patenteeritud automaatsele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu patenteeritud automaatsele piimavahustajale

Selle Saeco espressomasinaga on maitsva cappuccino valmistamine lihtne tänu uuele patenteeritud automaatsele piimavahustajale, millel on keeriseline kamber. Piimavahustaja, mida baristad kutsuvad cappuccinatore'ks, võtab piima otse piimapakist või -kannust ja vahustab selle automaatselt, lastes selle otse tassi. Tänu ainulaadsele keeriselisele kambrile on tagatud ühtlane pritsmeteta piimavoog.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Идеальный товарищ для маленькой кухни!

Быстро можно приготовить утром допио, латте и раф кофе. Удобное и эргономически правильное распределение кнопок и функционала. Не допустишь сам ошибку , машина хорошо автоматизирована до мелочей! Saeco — друг на кухне!

Positiivsed omadused

Быстрое приготовление всех видов кофе

Negatiivsed omadused

Часто приходится мыть , других минусов нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-07-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-07-28

04/10/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper készülék!

Nagyon szeretjük ezt a kávéfőzőt, nagyon szuper kávét csinál és viszonylag kevés helyet foglal! Az egyetlen dolog amiért csak 4 pontot kap, hogy viszonylag hangos.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

01/10/2019

Magyarország

Magyarország

Egész jó

Nagyon tetszik, hogy nem túl nagy és könnyű kezelni. Egész finom kávét főz. Nagyon sokára állt be normális kávémennyiségre és így az elején sokszor vizes, nem tömör volt a kávépogácsa. Utálom, hogy a vizet nem lehet felfogni egy pohárba (a régi főzőmnél mindig így tettem), mert a legtöbbet belül ereszti ki a tálcába. Emiatt a tisztán tartás is nehézkes. Mindig kiszedni azt a nagy tálcát, ami ráadásul tele van bordákkal... nem könnyű elmosni. A kis piros vízszintjelző le is tört pár mosogatás után, mert nagyon gyenge volt az azt tartó két kis műanyag.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.