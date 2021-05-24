30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
Ainult üliautomaatne espressomasin Saeco Minuto tagab esimese tõelise oakohvi tegemise kogemuse, pakkudes üliväikeste mõõtmete juures maksimaalset mugavust, tipptasemel tööd ja suurt võimsust.
Valmistab seitset kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Hõbedane
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.
Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.
Nautige oma piimajooke tänu uuele täisautomaatsele patenteeritud piimanõule, millel on kahe kambri tehnoloogia. Lihtsalt valage piim nõusse, kinnitage see masina külge ja valige kohvijook. Kahe kambri tehnoloogia abil naudite alati kohvijooke, millel on tihke, kauapüsiv vaht ideaalsel temperatuuril tänu pidevale ilma pritsmeteta piimavoole.
4.6
5-st
64
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
lysy2
24/05/2021
Polska
Super ekspres od 6 lat
polecam za bezawaryjność, i pyszną kawę codziennie od 6 lat
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Rafallodz
15/08/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Sprzęt całkiem ok
Ekspres pomimo swojego topornego wyglądu zewnętrznego jest przyjemny i względnie cichy w obsłudze. Osobiście miałem problem ze spieniaczem mleka, który działał z opóźnieniem, ale został on bezproblemowo wymieniony w ramach gwarancji. Ogólnie sprzęt warty polecenia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Grzesiek1978
03/08/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Serdecznie polecam
Saeco Minuto jest doskonalym expresem do domu. Latwy w uzytkowaniu, maly gabarytowo. Oczywiscie wymaga opieki i obslugi cyklicznej jesli chcemy aby dzialal bez problem. Przydalby sie jakis przyzad do czyszczenia rurki na mleko, ale I tak wystawiam 5 gwiazdek....
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19