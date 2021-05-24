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  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

Tootmine lõpetatud

Saeco MinutoÜliautomaatne espressomasin

HD8763/19

4.6

| (64) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

Ainult üliautomaatne espressomasin Saeco Minuto tagab esimese tõelise oakohvi tegemise kogemuse, pakkudes üliväikeste mõõtmete juures maksimaalset mugavust, tipptasemel tööd ja suurt võimsust.

Kuva kõik eelised

Ühe klõpsuga eemaldatava kohvivalmistusseadmega

Teie lemmikkohv alati vaid ühe nupuvajutuse kaugusel

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Hõbedane

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.

Täiuslik piimavaht tänu kahe kambriga piimanõule

Täiuslik piimavaht tänu kahe kambriga piimanõule

Nautige oma piimajooke tänu uuele täisautomaatsele patenteeritud piimanõule, millel on kahe kambri tehnoloogia. Lihtsalt valage piim nõusse, kinnitage see masina külge ja valige kohvijook. Kahe kambri tehnoloogia abil naudite alati kohvijooke, millel on tihke, kauapüsiv vaht ideaalsel temperatuuril tänu pidevale ilma pritsmeteta piimavoole.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

64

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

1

24/05/2021

Polska

Polska

Super ekspres od 6 lat

polecam za bezawaryjność, i pyszną kawę codziennie od 6 lat

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

15/08/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Sprzęt całkiem ok

Ekspres pomimo swojego topornego wyglądu zewnętrznego jest przyjemny i względnie cichy w obsłudze. Osobiście miałem problem ze spieniaczem mleka, który działał z opóźnieniem, ale został on bezproblemowo wymieniony w ramach gwarancji. Ogólnie sprzęt warty polecenia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

03/08/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Serdecznie polecam

Saeco Minuto jest doskonalym expresem do domu. Latwy w uzytkowaniu, maly gabarytowo. Oczywiscie wymaga opieki i obslugi cyklicznej jesli chcemy aby dzialal bez problem. Przydalby sie jakis przyzad do czyszczenia rurki na mleko, ale I tak wystawiam 5 gwiazdek....

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Minuto HD8763/19

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.