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Tootmine lõpetatud
Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
Moltio espressomasin - ainulaadne meistriteos, mis on loodud erilise maitseelamuse heaks. Tänu meie ainulaadsele ubade vahetamise lahendusele on tuju ja hetkega ideaalselt sobiva kohvisordi valimine vaid klõpsatuse kaugusel.
Valmistab seitset kohvijooki
Klassikaline piimavahustaja
Must
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.
Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.
Saeco Moltio espressomasinad võimaldavad teil ube vahetada vaid ühe klõpsatusega tänu patenteeritud vahetatavatele kohvioasalvele. Nautige oasegude kiirelt vahetamisega kaasnevat mugavust ja leidke igale maitse-eelistusele ja hetkele sobiv kohvisort.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
alekzzisrec
20/10/2017
Polska
Polecam!!
Super obsługa, wygląd [mam wersję z chromowym kranikiem]. Podstawowy model można wzbogacić o automatyczny spieniacz Cappuccinatore !!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy