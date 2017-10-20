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  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

Tootmine lõpetatud

Saeco MoltioÜliautomaatne espressomasin

HD8766/09

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

Moltio espressomasin - ainulaadne meistriteos, mis on loodud erilise maitseelamuse heaks. Tänu meie ainulaadsele ubade vahetamise lahendusele on tuju ja hetkega ideaalselt sobiva kohvisordi valimine vaid klõpsatuse kaugusel.

Kuva kõik eelised

Ubade vahetamine on nüüd vaid ühe klõpsatuse kaugusel

Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Must

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Sellel espressomasinal on 100%-liselt keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei kuumuta kohviuba üle. Keraamilised kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja ülivaikse töörežiimi.

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.

Katsetage maitsetega kohviubade vahetamise süsteemi abil

Katsetage maitsetega kohviubade vahetamise süsteemi abil

Saeco Moltio espressomasinad võimaldavad teil ube vahetada vaid ühe klõpsatusega tänu patenteeritud vahetatavatele kohvioasalvele. Nautige oasegude kiirelt vahetamisega kaasnevat mugavust ja leidke igale maitse-eelistusele ja hetkele sobiv kohvisort.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/10/2017

Polska

Polska

Polecam!!

Super obsługa, wygląd [mam wersję z chromowym kranikiem]. Podstawowy model można wzbogacić o automatyczny spieniacz Cappuccinatore !!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.