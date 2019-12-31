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  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
  • Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

Tootmine lõpetatud

Saeco MoltioÜliautomaatne espressomasin

HD8769/19

4.4

| (78) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

Moltio espressomasin - ainulaadne meistriteos, mis on loodud erilise maitseelamuse heaks. Tänu meie ainulaadsele ubade vahetamise lahendusele on tuju ja hetkega ideaalselt sobiva kohvisordi valimine vaid klõpsatuse kaugusel.

Kuva kõik eelised

Ubade vahetamine on nüüd vaid ühe klõpsatuse kaugusel

Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Hõbedane

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.

Katsetage maitsetega kohviubade vahetamise süsteemi abil

Katsetage maitsetega kohviubade vahetamise süsteemi abil

Saeco Moltio espressomasinad võimaldavad teil ube vahetada vaid ühe klõpsatusega tänu patenteeritud vahetatavatele kohvioasalvele. Nautige oasegude kiirelt vahetamisega kaasnevat mugavust ja leidke igale maitse-eelistusele ja hetkele sobiv kohvisort.

Täiuslik piimavaht tänu kahe kambriga piimanõule

Täiuslik piimavaht tänu kahe kambriga piimanõule

Nautige oma piimajooke tänu uuele täisautomaatsele patenteeritud piimanõule, millel on kahe kambri tehnoloogia. Lihtsalt valage piim nõusse, kinnitage see masina külge ja valige kohvijook. Kahe kambri tehnoloogia abil naudite alati kohvijooke, millel on tihke, kauapüsiv vaht ideaalsel temperatuuril tänu pidevale ilma pritsmeteta piimavoole.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

78

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

31/12/2019

Polska

Polska

Polecam

Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

25/09/2018

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania

Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

03/12/2016

Polska

Polska

Świetny na prezent

Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.