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Tootmine lõpetatud
Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
Moltio espressomasin - ainulaadne meistriteos, mis on loodud erilise maitseelamuse heaks. Tänu meie ainulaadsele ubade vahetamise lahendusele on tuju ja hetkega ideaalselt sobiva kohvisordi valimine vaid klõpsatuse kaugusel.
Valmistab seitset kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Hõbedane
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri tehnoloogia tagab, et teie masin on alati töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso valmistamise järel ootama, vaid võite valmistada mitu tassitäit järjest.
Saeco Moltio espressomasinad võimaldavad teil ube vahetada vaid ühe klõpsatusega tänu patenteeritud vahetatavatele kohvioasalvele. Nautige oasegude kiirelt vahetamisega kaasnevat mugavust ja leidke igale maitse-eelistusele ja hetkele sobiv kohvisort.
Nautige oma piimajooke tänu uuele täisautomaatsele patenteeritud piimanõule, millel on kahe kambri tehnoloogia. Lihtsalt valage piim nõusse, kinnitage see masina külge ja valige kohvijook. Kahe kambri tehnoloogia abil naudite alati kohvijooke, millel on tihke, kauapüsiv vaht ideaalsel temperatuuril tänu pidevale ilma pritsmeteta piimavoole.
4.4
5-st
78
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
TeKam
31/12/2019
Polska
Polecam
Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Wera
25/09/2018
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania
Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Kalala
03/12/2016
Polska
Świetny na prezent
Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
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See arvustus tehti tootele Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy